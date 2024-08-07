Многие виды рака связаны с желудочно-кишечным трактом, что может указывать на действие микропластика.

Представление о раке как о болезни преимущественно пожилого возраста начинает меняться. В группе G20 индустриально развитых стран уровень заболеваемости несколькими видами рака растет быстрее среди молодежи, пишет Financial Times.

Ученые из Американского онкологического общества подтвердили тенденцию. Отмечается, что представители поколения X более склонны к развитию определенных типов заболевания, чем их родители, которые пережили период бэби-бума. Например, уровень заболеваемости раком поджелудочной железы и почек среди людей, родившихся в 1990 году, в два-три раза выше, чем у тех, кто родился в 1955 году.

Ученые, которые на прошлой неделе опубликовали свои выводы в Lancet Public Health, говорят, что это "смена поколений в риске рака". Эти изменения имеют глубокие последствия. Волна более молодых пациентов создает вызов для будущего лечения рака. Эпидемиолог из Атланты из ACS Хюна Сунг объединился с коллегами, чтобы исследовать данные американского реестра рака о более 23 миллионах людей, у которых было диагностировано 34 вида рака в период с 2000 по 2019 год. Исследователи также использовали реестры, в которых зарегистрировано более 7 миллионов смертей от 24 видов рака за тот же период.

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Пациенты были сгруппированы по пятилетним интервалам с 1920 по 1990 год в соответствии с годом рождения. Исследование обнаружило доказательства того, что случаи нескольких видов рака, включая рак кишечника, поджелудочной железы, почек, желчного пузыря и тестикулярного рака, возросли в возрасте до 50 лет.

Среди новых заболеваний, которые имеют тенденцию к росту среди молодых поколений, есть рак тонкой кишки, рак печени у женщин и рак анального канала у мужчин. В некоторых случаях уровень смертности рос вместе с заболеваемостью, в частности, от рака кишечника, печени (у женщин).

"Эти выводы являются трезвыми, поскольку они указывают на то, что повышенный риск рака у младших поколений является не просто артефактом из-за более частого выявления и диагностики рака. Вместо этого это указывает на настоящее увеличение риска рака на популяционном уровне, причем увеличение заболеваемости является достаточно значительным, чтобы перевесить улучшение выживаемости",– заявил Сунг.

Почему рак молодеет

По словам журналистов, то, что многие раковые заболевания, которые поражают молодых пациентов, являются желудочно-кишечными, может дать подсказку. Руководитель клинических исследований Института рака имени Даны-Фарбера при Гарвардском университете Джеффри Мейерхардт говорит, что вместе с неизвестными факторами риска существуют также известные, такие как сидячий образ жизни, изменение диеты, ожирение и диабет.

Указанные факторы могут нарушать микробиом кишечника – баланс внутренних бактерий, которые, как считают, влияют на здоровье и иммунитет. "Но в чем заключаются эти изменения [микробиома] и как их отменить или улучшить, неизвестно", – подчеркнул Мейерхардт.

Многие молодые пациенты, которые заболели раком, находились в хорошей форме, регулярно занимались спортом и правильно питались. Это побуждает к поиску канцерогенов, способных влиять на целые поколения. В прошлом году исследователи из Новой Зеландии показали, что микропластик, который сейчас встречается везде и употребляется с детства, может нарушить слизистую оболочку кишечника.

Тем временем программы скрининга меняются: в США целевая группа посоветовала начинать скрининг на рак молочной железы десятилетием раньше, в возрасте 40 лет. Однако эксперты спорят над тем, чтобы сделать что-то подобное для рака кишечника, чтобы не пропустить тех, кому 20-30 лет.

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