Монумент установлен на культурном слое итальянской Джинестры.

В центре Одессы, недалеко от здания мэрии, археологи нашли интересные артефакты генуэзского происхождения, среди которых - остатки фортификаций XIV века. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Сообщается, что археологические раскопки продолжаются с 25 июня на Приморском бульваре. По согласованию Одесского городского совета их осуществляют студенты Южноукраинского национального педагогического университета им. Ушинского совместно со специалистами Института археологии НАН Украины. Результаты экспедиции презентовал мэру Одессы Геннадию Труханову ректор педагогического университета Андрей Красножон.

"Среди самых весомых находок - археологические материалы генуэзского происхождения XIV века, обнаруженные вблизи памятника герцогу де Ришелье (известный, как Дюк, монумент открыт в 1828 году - УНИАН). Они свидетельствуют, что монумент установлен на культурном слое итальянской Джинестры, который впоследствии был трансформирован в период Османской империи. Остатки фортификаций того времени обнаружены возле фуникулера", - отметили в мэрии.

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Как сообщил Красножон, участок возле памятника уже законсервирован. Следующим этапом станет определение границ древней крепости путем трассировки - для этого планируется заложить несколько шурфов.

"Территория, где сейчас расположена Одесса, имеет глубокие многонациональные корни. Ее природный ландшафт испокон веков обуславливал портовую функцию: земли служили военным и логистическим целям разных государств, которые не развивали городскую инфраструктуру. Собственно урбанистическое развитие началось только в конце XVIII века - после взятия османской крепости командующим Хосе де Рибасом", - говорится в сообщении.

По итогам встречи городской голова поручил своему советнику Аттилио Маллиани организовать сотрудничество Одесского педуниверситета с Генуэзским университетом, а также инициировать исследования в итальянских архивах.

Красножон проинформировал, что возле старинной фортификации нашли бронзовые украшения для одежды, фрагменты керамики и тому подобное.

"Античный Дюк стоит на античных греках. И не только на них одних...", - подчеркнул ректор.

Новости археологии

Как писал УНИАН, доцент кафедры археологии Университета Мута в Иордании Мусаллам Р. Аль-Равахнех нашел, по его мнению, остатки византийского поселения Тараис, ориентируясь на загадочную карту Мадабы - мозаику, которая веками озадачивала историков. Указанное место обнаружено недалеко от иорданской деревни Эль-Ирак в районе Айн-эль-Калаа. По словам ученого, это затерянное в бесследии поселение располагалось вдоль торговых путей, ведущих в юго-восточный регион Мертвого моря.

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