Археологи акцентировали на исключительности такой находки.

На северных окраинах Римской империи, похоже, на страже стояла небольшая группа гигантов – по крайней мере, если судить по их обуви.

Такое предполоение сделала Элизабет Грин, доцент кафедры классических наук Университета Западного Онтарио и специалист по обуви Благотворительного фонда Виндоланда, пишет Iflscience.

Виндоланд - это форт на Адриановом валу, на севере Англии, недалеко от того, что когда-то было границей между римской Британией и дикой Каледонией.

Видео дня

Издание отметило, что теперь стена-граница полностью находится на территории Англии, но она хранит богатство археологических сокровищ, связанных с римскими пограничниками.

Например, недавно на Адриановом валу археологи обнаружили первые несколько гигантских ботинок. В общей сложности там было обнаружено около 5000 пар кожаной обуви — мужской, женской, детской, солдатской и гражданской; от летних сандалий до прочных ботинок.

В новейшей коллекции находок 32 пары обуви, и они отличаются от остальных. В буквальном смысле: восемь пар обуви были найдены с подошвами длиной более 30 см, что соответствует 45-му размеру. Самый большой экземпляр в коллекции, являющийся рекордсменом, имеет длину 32,6 см - это 49-й размер.

"Даже с учетом максимальной усадки до 1 см/10 мм, это все равно означает, что эти туфли действительно очень большие", - подчеркнула Грин.

Археологи акцентировали на исключительности такой находки. "Такие находки - одни из самых ценных и поражают воображение как посетителей, так и специалистов", - отметила Рэйчел Фрейм, старший археолог проекта Magna, пятилетнего археологического проекта, в рамках которого проводились эти раскопки.

"Это напоминает нам о том, что не все популяции были одинаковыми, что между обычными людьми и полками, служившими вдоль Адрианова вала, могли существовать большие культурные и физические различия", - прокомментировал находку Эндрю Бирли, генеральный директор Фонда и директор раскопок.

Он добавил, что без таких артефактов, как эта замечательная обувь из Виндоланда, было бы практически невозможно получить такую информацию.

Другие новости о находках археологов

Недавно в Перу обнаружили город возрастом 3500 лет. Это открытие ошеломило ученых, поскольку этот город напоминает Караль, который наука считает древнейшей цивилизацие в Америке.

Вас также могут заинтересовать новости: