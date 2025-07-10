Археолог нашел загадочное христианское поселение с помощью 'загадочной карты'

Ученый рассказал, что обнаружил это место недалеко от иорданской деревни Эль-Ирак, в районе, известном как Айн-эль-Калаа.

Археолог обнаружил вероятные остатки давно забытого византийского поселения, что открывает новые горизонты в истории христианства на Ближнем Востоке. Об этом пишет FOX News.

Мусаллам Р. Аль-Равахнех, доцент кафедры археологии Университета Мута в Иордании, считает, что он нащел древнее поселение Тараис, ориентируясь на загадочную карту Мадабы - удивительную мозаику, которая веками озадачивала историков. Ученый рассказал, что обнаружил это место недалеко от иорданской деревни Эль-Ирак, в районе, известном как Айн-эль-Калаа.

Хотя это место затерялось в безвестности, он отметил, что некогда процветающее поселение располагалось "стратегически" вдоль торговых путей, ведущих в юго-восточный регион Мёртвого моря. На месте раскопок Аль-Равахнех и его команда обнаружили артефакты, от черепков керамики и каменных орудий до остатков стекла. Во время раскопок он также обнаружил окаменелости.

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Отмечается, что территория была заполнена архитектурными остатками, включая византийскую церковь. На вопрос о том, что было самым интересным открытием на этом месте, Аль-Равахнех указал на несколько открытий, включая христианскую церковь и пресс для отжима оливкового масла.

В церкви, которую историк назвал "базиликоподобной", сохранились фрагменты мозаичных полов, типичные для византийских христианских сооружений. Археолог сказал:

"Она отражает византийский стиль, включая заметный вход и возможные остатки декоративных элементов".

Интересно, что археологи также обнаружили различные надписи, которые, по словам Аль-Равахнеха, связаны с древними погребальными обрядами. Хотя надписи требуют дальнейшего изучения, профессор заявил, что они "могут включать христианские образы и отсылки", что позволит лучше понять древние религиозные практики. Археологи также обнаружили различные надписи.

Аль-Равахнех считает, что это место было заброшено к VII веку н.э., основываясь на данных археологов о деятельности в этом районе. Эксперт указал на изменения торговых путей, землетрясения и изменения окружающей среды в качестве возможных причин. Он также отметил, что в VII веке территория перешла из-под византийского контроля под исламский.

Ученый добавил, что в настоящее время ведутся дальнейшие исследования, включая обследование прилегающих территорий и дополнительный анализ найденных артефактов.

Аль-Равахнех выразил надежду, что предстоящие исследования "улучшат понимание Тараиса и его значения в более широком контексте византийской археологии в Иордании".

Новости археологии

Самые старые в мире известные стальные "иглы для акупунктуры", возраст которых составляет около 2000 лет, были обнаружены в Китае. Эти древние иглоподобные артефакты были найдены в знаменитой гробнице в провинции Цзянси на востоке Китая. Гробница возрастом 2000 лет принадлежала императору Лю Хэ из династии Западная Хань, который позже стал известен как маркиз Хайхун.

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