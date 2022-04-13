В Минобразовании назвали это еще одним шагом к победе Украины.

Из-за агрессии против Украины приостановлено право представительства российской федерации и беларуси в Болонском процессе, а также в рабочих группах, всех других структурах и рабочей программе Европейского пространства высшего образования.

Об этом в Telegram написал Министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Отмечается, что основой для решения стало соответствующее заявление, которое подписали 39 правительственных, 6 консультативных членов Болонского процесса и представители Европейского реестра по обеспечению качества высшего образования.

Заявление поддержали: Албания, Андорра, Австрия, Бельгия (французская и фламандская сообщества), Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Европейская Комиссия, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словацкая Республика, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Шотландия, Совет Европы, организация "Education International", Европейская ассоциация обеспечения качества высшего образования, Европейская ассоциация учреждений высшего образования, Европейский союз студентов, Европейская ассоциация университетов и Европейский реестр обеспечения качества высшего образования.

Добавим, что Болонский процесс – это структурная реформа высшего образования на европейском пространстве. Процесс объединения Европы, его распространение на восток и прибалтийские страны сопровождается формированием общего образовательного и научного пространства и разработкой единых критериев и стандартов в этой сфере в масштабах всего континента.

Этот процесс получил название Болонского от названия университета в итальянском городе Болонья, где были начаты такие инициативы.

А меж тем украинские школьники вместо ВНО в этом году будут сдавать его упрощенный аналог, так называемый Национальный мультипредметный тест (НМТ).

Он пройдет в компьютерном формате и будет состоять из трех блоков: украинского языка, истории и математики.

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