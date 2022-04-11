В этом году не будет заданий открытой формы с развернутым ответом.

В 2022 году украинские школьники вместо ВНО будут сдавать его упрощенный аналог, так называемый Национальный мультипредметный тест (НМТ).

Он пройдет в компьютерном формате и будет состоять из трех блоков: украинского языка, истории Украины и математики. Организаторы тестирования рассказали о содержании, структуре и оценивании последнего.

Каким будет упрощенное ВНО-2022 по математике

Содержание заданий будет соответствовать действующей программе ВНО по математике. Она охватывает все темы по алгебре и геометрии, которые изучались в школьном курсе, а именно:

"Числа и выражения";

"Уравнения, неравенства и их системы";

"Функции";

"Вероятность случайного события, выборочные характеристики (среднее значение), анализ диаграмм и графиков";

"Планиметрия";

"Стереометрия".

Всего в блоке по математике будет 20 заданий, из которых:

14 заданий с выбором одного правильного ответа из предложенных пяти вариантов;

4 задания на установление соответствия (нужно установить по 3 "логические пары");

2 задачи открытой формы с кратким ответом (неструктурированные задачи).

Важно! В этом году не будет заданий открытой формы с развернутым ответом.

Как будут оцениваться задания по математике

По 1 тестовому баллу будет начислено за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу за каждый правильно определенный логический пар в заданиях на установление соответствия и по 2 балла за каждый правильный короткий ответ. За блок математики можно получить от 0 до 30 баллов.

Результат каждого блока затем переведут в шкалу 100-200 баллов.

В УЦОКО заверили, что задачи по математике смогут решить и те, кто изучал ее на уровне стандарта, и на профильном уровне. Большинство задач соответствуют именно стандартной программе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что рашисти полностью разбомбили университет Каразина, он "переедет" в более безопасный город.

К слову, такое решение касается не только легендарного университета. В Минобразовании рассказали, что государственный биотехнологический университет был перемещен в Закарпатскую область. Тем временем Черниговская политехника и Мариупольский государственный университет тоже ждут изменения локации.

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