В 2022 году украинские школьники вместо ВНО будут сдавать его упрощенный аналог, так называемый Национальный мультипредметный тест (НМТ).
Он пройдет в компьютерном формате и будет состоять из трех блоков: украинского языка, истории Украины и математики. Организаторы тестирования рассказали о содержании, структуре и оценивании последнего.
Каким будет упрощенное ВНО-2022 по математике
Содержание заданий будет соответствовать действующей программе ВНО по математике. Она охватывает все темы по алгебре и геометрии, которые изучались в школьном курсе, а именно:
- "Числа и выражения";
- "Уравнения, неравенства и их системы";
- "Функции";
- "Вероятность случайного события, выборочные характеристики (среднее значение), анализ диаграмм и графиков";
- "Планиметрия";
- "Стереометрия".
Всего в блоке по математике будет 20 заданий, из которых:
- 14 заданий с выбором одного правильного ответа из предложенных пяти вариантов;
- 4 задания на установление соответствия (нужно установить по 3 "логические пары");
- 2 задачи открытой формы с кратким ответом (неструктурированные задачи).
Важно! В этом году не будет заданий открытой формы с развернутым ответом.
Как будут оцениваться задания по математике
По 1 тестовому баллу будет начислено за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу за каждый правильно определенный логический пар в заданиях на установление соответствия и по 2 балла за каждый правильный короткий ответ. За блок математики можно получить от 0 до 30 баллов.
Результат каждого блока затем переведут в шкалу 100-200 баллов.
В УЦОКО заверили, что задачи по математике смогут решить и те, кто изучал ее на уровне стандарта, и на профильном уровне. Большинство задач соответствуют именно стандартной программе.
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