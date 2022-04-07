Сам тест, по предварительным данным, намечен на июль.

В 2022 году украинские школьники и будущие абитуриенты будут сдавать упрощенный аналог ВНО, так называемый Национальный мультипредметный тест.

Тестирование будут проводить в компьютерном формате по 3-м предметам: украинскому языку, математике и истории Украины. Организаторы тестирования рассказали, каким будет тест на знание "солов'їної" и отметили, что он не будет включать заданий по украинской литературе.

Особенности теста по украинскому языку

Задания блока Национального мультипредметного теста по украинскому языку будут отвечать действующей программе ВНО по украинскому языку.

"Обратите внимание, что в соответствующей программе вас должна интересовать только та часть, что касается украинского языка. Эта часть охватывает все языковые темы, изучение которых предусмотрено в школьном курсе украинского языка", – говорят в УЦОКО.

Вопросы будут касаться следующих тем:

"Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография";

"Лексикология. Фразеология";

"Состав слова. Словообразование";

"Морфология";

"Синтаксис";

"Стилистика";

"Развитие речи".

Отмечается, что разделам "Стилистика" и "Развитие речи" будет уделено меньше внимания, поскольку из-за компьютерного формата не будет заданий, которые предусматривают короткий или развернутый письменный ответ.

Всего в блоке по украинскому языку будет 20 задач, среди которых:

15 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех или пяти вариантов;

5 заданий на установление соответствий (нужно установить по 4 "логические пары").

Как будут оцениваться задания по украинскому языку

По 1 тестовому баллу будет начислено за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа и по 1 тестовому баллу за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствий. То есть за блок по украинскому языку можно получить от 0 до 35 баллов.

Результат каждого блока затем будет переведен в шкалу 100-200 баллов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что рашисти полностью разбомбили университет Каразина, он "переедет" в более безопасный город.

Такое решение касается не только легендарного университета. В Минобразовании рассказали, что Государственный биотехнологический университет был перемещен в Закарпатскую область. Тем временем Черниговская политехника и Мариупольский государственный университет тоже ждут изменения локации.

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