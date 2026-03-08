500-километровый каньон в Атлантике мог образоваться под воздействием сил внутри Земли

Происхождение атлантического комплекса Кингс-Троу сложнее объяснить, чем происхождение каньонов на поверхности планеты.

Группа ученых исследовала так называемый "Большой каньон Атлантики" - огромный подводный каньон, простирающийся на 500 км.

Как пишет Iflscience, в Северной Атлантике находится область каньонообразных впадин, известная как комплекс Кингс-Троу. Восточная оконечность комплекса является одной из самых глубоких областей всего Атлантического океана.

Самый заметный бассейн - это одноименная Кингс-Троу, длина которой составляет около 350 км, а ширина - до 80 км. Именно ее исследователи впервые тщательно картировал. Ученые выяснили, что линейные хребты или вытянутые структуры, похожие на подводные горы, обрамляют эти места с обеих сторон, включая подводную гору Антиалтаир, в результате чего общий перепад высот составляет более 4000 м на протяжении всего лишь 15 км в поперечном направлении.

Дело в том, что каньоны на поверхности Земли объяснить проще. Например, большой каньон в США был вырезан рекой Колорадо, прорезавшей поднимающееся плато Колорадо. Подводные каньоны не образуются таким же образом и остаются малоизученными.

Ученые спорят о происхождении подводного комплекса Кингс-Троу около 50 лет, но за это время его изучили только спорадически, отбирая образцы горных пород только из нескольких мест.

Что выяснило исследование

Но в недавнем исследовании группа ученых составила карту этого места с помощью гидролокатора и собрала образцы путем дноуглубительных работ. Они также объединили карту другой экспедиции со своей, чтобы создать первую "подробную и всеобъемлющую картину морфологии" Кингс-Трог, а также измерили возраст образцов, собранных со дна океана.

"Исследователи давно подозревали, что тектонические процессы, то есть движения земной коры, сыграли центральную роль в формировании Кингс-Трог. Наши результаты впервые объясняют, почему эта замечательная структура образовалась именно в этом месте", - сказал ведущий автор исследования и немецкий морской геолог Антье Дюркефельден.

По словам исследователей, от 37 до 24 млн лет назад через этот район Северной Атлантики проходила граница тектонических плит, и вдоль этой границы земная кора растянулась и раскололась.

Однако это не вся история, и команда ученых считает, что более толстая кора в этом районе также могла сыграть роль в формировании комплекса. Это могло быть вызвано колоссальным подъемом расплавленной породы из глубин Земли.

Ученые, на основе сейсмических и гравиметрических данных, предположили, что эта возвышенность состоит из более толстой океанической коры, которая могла образоваться на Срединно-Атлантическом хребте (САХР) из-за повышения температуры верхней мантии, вызванного подъемом расплавленной породы. Ученые добавили, что на САХР все еще наблюдается аномалия плавления.

"Эта утолщенная, нагретая кора могла сделать регион механически слабее, так что граница плит сместилась именно здесь. Когда граница тектонических плит позже сместилась в сторону современных Азорских островов, формирование Королевской впадины также прекратилось", - допустил другой соавтор исследования, морской геолог из Германии Йорг Гельдмахер.

"Хотя полученные данные интересны и необходимы для понимания геологии комплекса в прошлом, они также могут рассказать о том, как могут развиваться другие области в будущем", - заключило издание.

