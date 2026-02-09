Ученый разгадал тайну скрытых символов по всему миру: что за ними стоит

Однако не все в научном сообществе разделяют точку зрения ученого.

Независимый исследователь обнаружил "переломные свидетельства существования затерянной цивилизации", которая скрывала сложный код с помощью геометрии и символики по всему миру.

Мэтью ЛаКруа рассказал Daily Mail, что теорию о затерянной цивилизации подпитывает недавняя находка в ​​Египте. Она связывает символы разных континентов и датируется 38 000-40 000 лет назад.

По словам ЛаКруа, эта цивилизация могла отслеживать космические циклы, предвидеть катастрофы и смогла заложить основы учения о происхождении человека, структуре Вселенной и божественном существовании в монументы и священные места.

В чем суть исследования

Его исследование началось после находки повторяющихся гигантских Т-образных форм, трехуровневых углублений и ступенчатых пирамид, высеченных в древних камнях по всему миру.

Отмечается, что подобные символы встречаются от региона Ван в Турции до Южной Америки и Камбоджи. По словам ЛаКруа, истоки этой глобальной системы лежат в регионе озера Ван на востоке Турции, на месте, известном как Ионис.

Он описал его как самый ранний источник символов, архитектуры и учений цивилизации, датируя его возраст примерно 40 тыс. лет. Он утверждает, что там сохранился первоначальный план, позже перенесенный в такие места, как Гиза и Тиванаку.

Что раньше выяснил ученый

Гигантские Т-образные формы, ступенчатые пирамиды, перевернутые пирамиды, львы и сакральная геометрия, появляются в Ионисе больше всего, а потом уже повторяются в других частях мира, добавил ЛаКруа.

Почему другие ученые сомневались

Однако ведущие археологи датируют известные места на озере Ван урартским периодом, насчитывающим тысячи лет, и утверждают, что нет доказательств существования затерянной цивилизации до ледникового периода, и ни одно другое исследование в настоящее время не подтверждает предложенную ЛаКруа датировку.

Новый прорыв

Прорыв произошел в ноябре 2025 года, когда ученый заново исследовал фотографию храма Сфинкса в Египте. На изображении он обнаружил то, что, по его мнению, является перевернутой ступенчатой ​​пирамидой, встроенной в сооружение.

"Это было так, как будто я никогда раньше этого не видел. Там была перевернутая ступенчатая пирамида, но правая сторона была отломана", - поделился ученый.

Это открытие побудило ЛаКруа проанализировать все плато Гиза, где он обнаружил повторяющиеся изображения перевернутых ступенчатых пирамид и гигантских Т-образных форм в храме Сфинкса, храме Долины и погребальных храмах Хафре и Менкаура.

Используя астрономическую прецессию, медленное колебание земной оси, и предполагаемое выравнивание Сфинкса с созвездием Льва, ЛаКруа сузил дату постройки примерно до 12 тыс. лет назад, ближе к концу последнего ледникового периода, или 38 тыс. лет назад.

Символы в других местах

ЛаКруа заявил, что подобная архитектурная планировка встречается и в Южной Америке, в Тиванаку и Пума-Пунку.

Сканирование Пума-Пунку выявило массивную Т-образную структуру, которая, по словам ЛаКруа, подтверждает его теорию об общей архитектурной модели.

"Таким образом, Пума-Пунку и Тиванаку - это как зеркало Египта в Южной Америке", - сказал он.

В основе интерпретации ЛаКруа лежит то, что он называет космограммой, древней геометрической моделью, представляющей структуру Вселенной.

