Ученые проводят эксперименты, направленные на будущую колонизацию Красной планеты.

Микроскопические "водные медведи" тихоходки известны тем, что выживают в космическом вакууме, экстремальной радиации и минусовых температурах. Но они не смогли преодолеть почву Марса, пишет Interesting Engineering.

Новое исследование, опубликованное в Международном журнале астробиологии, демонстрирует, что поверхность Марса вредна для этих выносливых существ. Хотя простое ополаскивание водой могло бы быть ключом к будущей колонизации и защите планеты.

Исследователи из Университета штата Пенсильвания определили влияние марсианского реголита – рыхлого минерального слоя, покрывающего коренную породу планеты – на сложные многоклеточные организмы. Хотя реакции бактерий и грибков на смоделированную марсианскую почву были тщательно изучены, их влияние на животных еще мало изучено.

Исследователи использовали два типа лабораторных имитаторов марсианской почвы, полученных из данных марсохода Curiosity NASA: MGS-1, глобальный имитатор, отражающий общие условия поверхности Марса, и OUCM-1, состав которого смоделирован по образцу отложения Рокнест в кратере Гейл.

Результаты показали значительное снижение активности тихоходок в имитаторе MGS-1. В течение двух дней многие особи стали неактивными или погибли. Имитатор OUCM-1 был менее агрессивным, но все еще значительно угнетенным по сравнению с контрольной группой, помещенной в стандартный песок земного пляжа.

Микроскопический анализ выявил минеральные частицы, скопившиеся вокруг ртов тихоходок, что свидетельствует о физическом или химическом вмешательстве в их биологические функции. Суровость необработанной почвы удивила исследователей, поскольку тихоходки известны тем, что входят в состояние "чана" – форму экстремального обезвоживания – чтобы выжить почти в любой среде.

Ключевой прорыв произошел, когда команда попробовала промыть имитатор MGS-1 водой перед тем, как вводить тихоходков. Исследователи обнаружили, что уровень выживаемости и энергия животных вернулись почти к уровню, что и на Земле.

"Похоже, что в MGS-1 есть что-то очень вредное, что может растворяться в воде – возможно, соли или какое-то другое соединение", – заявил Кориен Бейкерманс, ведущий автор исследования и микробиолог из Университета штата Пенсильвания.

Авторы определили два важных следствия для будущих космических миссий. Во-первых, это свидетельствует о том, что поверхность Марса имеет естественный "защитный механизм", который может защитить планету от случайного загрязнения земными микробами. Во-вторых, оно обеспечивает дорожную карту для будущих колонистов: если почву можно промыть, ее, вероятно, можно будет использовать для выращивания сельскохозяйственных культур и поддержания функционирующей экосистемы.

Однако потребность в воде для "очистки" почвы является серьезным логистическим препятствием. Вода – это ценный, ограниченный ресурс на Марсе. Хотя знание о том, что почву можно нейтрализовать, является важным шагом вперед, масштабная промывка потребует значительной инфраструктуры.

Чем известны тихоходки

Напомним, что микроскопические тихоходки способны выдерживать условия, которые уничтожили бы большинство известных форм жизни. К примеру, столкнувшись с обезвоживанием, тихоходка просто останавливает свой метаболизм и годами живет без воды. Кроме того, она способна выдерживать экстремальные температуры - от почти абсолютного нуля до 150°C. Также она не боится радиации и может выжить в открытом космосе.

