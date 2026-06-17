Напряжение на знаменитом разломе в Америке достигло самого высокого уровня за 1000 лет: чем это опасно

Жителям Калифорнии настоятельно рекомендуется подготовиться к следующему крупному землетрясению.

Согласно исследованию ученых из Гавайского университета в Маноа, разлом Сан-Андреас и зона разлома Сан-Хасинто достигли самых высоких уровней напряжения за последние 1000 лет, что заставляет ученых задуматься о том, когда произойдет следующее "большое землетрясение" в Калифорнии. Об этом пишет The Hill.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Geophysical Research: Solid Earth, линии разломов достигли "беспрецедентных уровней" напряжения. Ученые предполагают, что напряжение, обычно высвобождаемое при крупных землетрясениях, продолжает нарастать, поскольку с момента последнего "крупного разрыва" прошло 160 лет.

Ведущий автор исследования, Лилиан Буркхард, заявила, что система разломов находится в "критически нагруженном состоянии".

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"Наши результаты показывают, что уровни напряжения на нескольких сегментах разлома сейчас находятся на уровне или выше самых высоких значений, наблюдавшихся за последнее тысячелетие, и что регион может быть способен к крупному сквозному разрыву, затрагивающему обе системы разломов", - сказала она.

Исследование также показало, что перевал Кахон в Южной Калифорнии может действовать как "землетрясение", блокируя одновременное возникновение крупных землетрясений вдоль разломов Сан-Андреас и Сан-Хасинто. Однако перевал Кахон также может "способствовать совместному разрыву".

Землетрясение, одновременно затрагивающее обе линии разломов, будет "значительно более разрушительным" и повлияет на густонаселенные районы Лос-Анджелеса, Сан-Бернардино, Риверсайда и долины Коачелла, согласно исследованию. Буркхард сказала:

"Условия, определяющие, откроется ли или останется закрытой "землетрясение" на перевале Кахон, по-видимому, связаны с тем, насколько тесно уровни напряжений в двух системах разломов совпадают друг с другом в момент разрыва".

Ученые провели исследование, введя в компьютерную модель 1000-летнюю историю землетрясений в регионе. Обширная история была собрана путем реконструкции геологических данных с помощью радиоуглеродного датирования смещенных отложений и анализа годичных колец деревьев.

Это исследование может помочь определить уровни угрозы землетрясений и помочь экспертам планировать действия в случае стихийных бедствий, заявили в Гавайском университете в Маноа.

"Это не предсказание того, когда произойдет землетрясение. Однако подобные исследования являются важным вкладом в национальные и глобальные исследования опасности землетрясений, поскольку мы используем строгие количественные методы для лучшего понимания риска, с которым сталкиваются миллионы людей. Мы можем сказать, что система находится в критическом состоянии, и что основанные на физике модели, подобные этой, дают нам более четкое представление о диапазоне сценариев, к которым мы должны быть готовы. Эта информация важна для оценки опасности, планирования инфраструктуры и готовности к чрезвычайным ситуациям", - заявила Буркхард.

Важно, что жителям Калифорнии настоятельно рекомендуется подготовиться к следующему крупному землетрясению.

"Если вы живете или путешествуете в районах, которые могут пострадать от землетрясения, подготовка крайне важна, поскольку такие события могут произойти внезапно, в любое время и практически без предупреждения", - сказано на сайте штата.

Разломы на материках

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