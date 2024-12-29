Этот редкий меч, найденный в одной из могил на недавно открытом англосаксонском кладбище, предлагает уникальный взгляд на раннее Средневековье.

Археологи обнаружили хорошо сохранившийся элитный меч на недавно открытом англосаксонском кладбище возле Кентербери. Эта редкая находка дает ценную информацию о раннесредневековых погребальных обрядах.

Этот невероятно редкий меч, найденный на "необычном англосаксонском кладбище", сравнивают со знаменитыми мечами из Дувра и Саттон-Ху, пишет Interesting Engineering. Ученые описали его как зысканно выполненный меч с руническим письмом на клинке.

Меч был извлечен из одной из 12 "красиво украшенных" могил, которые являются лишь несколькими из 200 еще не исследованных на этом месте. Могила и изысканный меч предлагают экспертам беспрецедентное окно в раннее средневековое прошлое.

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Ученые рассказали, что меч, датируемый VI веком, был найден на средневековом кладбище. Открытие, которое ошеломило археологов, было мечом с серебряной и позолоченной рукоятью в удивительно хорошем состоянии. Он даже сохранил следы ножен из кожи и дерева и подкладки из меха бобра.

Значительное кольцо, прикрепленное к его навершию (колпачок на конце рукояти), может указывать на клятву, данную королю. Все свидетельства указывают на то, что этот меч принадлежал высокопоставленному лицу, умершему между V и VI веками.

Могила содержала дополнительные подсказки о статусе погребенного мечника. Золотой кулон с надписью в виде змеи и дракона предполагает, что он был похоронен с богатой семейной реликвией.

Используя микроскоп, исследователи смогли изучить меч в необычайных подробностях с 10-кратным увеличением. Они обнаружили на мече куколки, что указывает на то, что тело не было похоронено сразу. Это раскрывает ранее неизвестную раннесредневековую практику погребения в V и VI веках, возможно, похожую на "открытую шкатулку".

Другие новости о находках археологов

В начале декабря стало известно, что датские археологи нашли под домом вождя железного века тайник с более чем 100 единицами оружия.

"Большое количество оружия поражает, но больше всего завораживает то, как оно позволяет заглянуть в общественную структуру и повседневную жизнь железного века. Мы внезапно чувствуем себя очень близкими к людям, которые жили здесь 1500 лет назад", - прокомментировал археолог из Музеев Вайле Элиас Витте Томасен.

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