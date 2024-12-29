Археологи обнаружили хорошо сохранившийся элитный меч на недавно открытом англосаксонском кладбище возле Кентербери. Эта редкая находка дает ценную информацию о раннесредневековых погребальных обрядах.
Этот невероятно редкий меч, найденный на "необычном англосаксонском кладбище", сравнивают со знаменитыми мечами из Дувра и Саттон-Ху, пишет Interesting Engineering. Ученые описали его как зысканно выполненный меч с руническим письмом на клинке.
Меч был извлечен из одной из 12 "красиво украшенных" могил, которые являются лишь несколькими из 200 еще не исследованных на этом месте. Могила и изысканный меч предлагают экспертам беспрецедентное окно в раннее средневековое прошлое.
Ученые рассказали, что меч, датируемый VI веком, был найден на средневековом кладбище. Открытие, которое ошеломило археологов, было мечом с серебряной и позолоченной рукоятью в удивительно хорошем состоянии. Он даже сохранил следы ножен из кожи и дерева и подкладки из меха бобра.
Значительное кольцо, прикрепленное к его навершию (колпачок на конце рукояти), может указывать на клятву, данную королю. Все свидетельства указывают на то, что этот меч принадлежал высокопоставленному лицу, умершему между V и VI веками.
Могила содержала дополнительные подсказки о статусе погребенного мечника. Золотой кулон с надписью в виде змеи и дракона предполагает, что он был похоронен с богатой семейной реликвией.
Используя микроскоп, исследователи смогли изучить меч в необычайных подробностях с 10-кратным увеличением. Они обнаружили на мече куколки, что указывает на то, что тело не было похоронено сразу. Это раскрывает ранее неизвестную раннесредневековую практику погребения в V и VI веках, возможно, похожую на "открытую шкатулку".
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В начале декабря стало известно, что датские археологи нашли под домом вождя железного века тайник с более чем 100 единицами оружия.
"Большое количество оружия поражает, но больше всего завораживает то, как оно позволяет заглянуть в общественную структуру и повседневную жизнь железного века. Мы внезапно чувствуем себя очень близкими к людям, которые жили здесь 1500 лет назад", - прокомментировал археолог из Музеев Вайле Элиас Витте Томасен.