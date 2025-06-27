Предположительно, пока актер находился за границей, трое подозреваемых ворвались в его дом через окно.

В Лос-Анджелесе неизвестные разграбили дом американского актера и кинорежиссера Брэда Питта во время премьеры спортивного экшна "F1: Фильм" (F1: The Movie) 25 июня.

Предположительно, пока актер находился за границей, трое подозреваемых ворвались в его дом через окно и скрылись с разными вещами, передают Fox News со ссылкой на полицию.

Сообщается, что полицейские отреагировали на вызов в 22:30. Правоохранители не раскрыли, кому принадлежит дом. Однако, как отмечается, несколько изданий подтвердили, что владельцем является именно Питт. Злоумышленники успели вынести различное имущество актера, стоимость которого пока не оглашается.

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Представитель звезды отказался комментировать произошедшее. Известно лишь, что актер находится в рекламном туре фильма "F1: Фильм" (F1: The Movie) и, как сообщается, не был дома во время взлома.

61-летний Брэд Питт сначала посетил премьеру фильма в Нью-Йорке, а затем отправился в Лондон, где встретился и пообнимался с Томом Крузом на красной дорожке. На обоих мероприятиях его сопровождала возлюбленная Инес де Рамон - пара вместе почти два года.

"F1: Фильм" - что известно

"F1: Фильм" (F1: The Movie) - спортивный экшн от режиссера Джозефа Косински ("Трон: Наследие", "Мир забвения", "Топ Ган: Маверик", "Спайдерхед").

Главные роли в фильме сыграли Брэд Питт ("Бойцовский клуб", "Трилогия Оушена", "Бесславные ублюдки", "Однажды... в Голливуде", "Скоростной поезд"), Дамсон Идрис ("Пассажир", "За гранью", сериал "Черное зеркало") а также Хавьер Бардем ("Старикам здесь не место", "Вики Кристина Барселона", "Дюна").

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