Специалисты считают, что коллекция, которой 1500 лет, и которая достаточно велика, чтобы оснастить небольшую армию, могла быть "жертвоприношением" или подношением.

Датские археологи нашли под домом вождя железного века тайник с более чем 100 единицами оружия.

"Большое количество оружия поражает, но больше всего завораживает то, как оно позволяет заглянуть в общественную структуру и повседневную жизнь железного века. Мы внезапно чувствуем себя очень близкими к людям, которые жили здесь 1500 лет назад", - прокомментировал археолог из Музеев Вайле Элиас Витте Томасен, который руководил раскопками, пишет livescience.

Между первым и четвертым веками нашей эры Дания находилась на краю Римской империи как часть Великой Германии. Некоторые ученые считают, что римляне, возможно, давали племенам в Дании оружие, чтобы поддерживать мир на границе со Скандинавией.

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Археологи нашли тайник во время расширения шоссе. Металлическое оружие лежало под двумя домами начала пятого века, которые, вероятно, принадлежали кому-то достаточно могущественному, чтобы собрать армию. Поскольку оружие было намеренно закопано, исследователи полагают, что его принесли в жертву после успеха в войне. Тайник с металлическими предметами включал 119 копий и копий, восемь мечей, пять ножей, один топор и редкий комплект кольчуги.

На юге Скандинавии было найдено очень мало образцов кольчуги железного века, и эта кольчуга стала первой, найденной на месте поселения, а не захоронения. Изготовление этого сложного элемента доспехов было дорогим и трудоемким, поэтому, по словам археологов, он, вероятно, принадлежал самому вождю.

Помимо оружия, археологи нашли фрагменты двух бронзовых шейных колец, известных как "кольца клятвы". Эти аксессуары были символами власти в железном веке, что еще раз подтверждает влияние вождя. Команда также нашла фрагменты конской уздечки и горна, а также ряд железных и бронзовых предметов, которые еще предстоит изучить.

Хотя тайник с оружием был явно связан с домом вождя железного века, археологи не уверены, принадлежали ли предметы местным воинам или были собраны в качестве военной добычи. Однако похожий клад железного века, указывает на присутствие в этом районе многочисленных могущественных вождей.

Исследователи продолжат анализ места и принесенного в жертву оружия, чтобы лучше понять воинов и общество железного века.

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