Директор по ядерной политике НАТО Джим Стокс отреагировал на украинскую операцию "Паутина", во время которой были повреждены стратегические бомбардировщики РФ.
"Безусловно, было интересно наблюдать за ее результатами. Я не имею детальных данных о самой операции, но она действительно имела влияние... Знаете, если бы я сидел в Кремле, я бы точно не обрадовался, что несколько стратегических бомбардировщиков были уничтожены или повреждены. Я думаю, что мы должны продолжать наблюдать за тем, как обе стороны участвуют в конфликте", - отметил он в интервью "Радио Свобода".
Также Стокс прокомментировал ядерный потенциал России. По его словам, начиная с 2000-х годов, россияне модернизируют свои стратегические ядерные вооружения.
"Они модернизировали много своих возможностей. Я думаю, что еще предстоит выяснить, насколько некоторые из них являются дееспособными. Они, безусловно, имели определенные проблемы с некоторыми испытаниями новых возможностей. Мы видели эффективность некоторых из их ракет против Украины, и, возможно, она оказалась не такой высокой, как многие ожидали", - сказал директор по ядерной политике НАТО.
В то же время он добавил, что Россия остается одной из крупнейших ядерных держав мира.
"Я думаю, что у них самое большое количество боеголовок. Мы следим за всеми их системами. Конечно, мы отслеживаем их доктрину, их заявления, всю риторику, которую они используют, которая поступает в достаточно большом количестве, много дезинформации", - подчеркнул Стокс.
Ядерное оружие: важные новости
Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира подсчитал, что Россия имеет наибольшее количество ядерных боеголовок в мире. А именно - 5 459. Однако реально готовых к использованию у Москвы 1718 боеголовок. Зато в США около 5 177 боеголовок, из которых 1770 находятся на условно "боевом дежурстве", а остальные хранятся в разном состоянии готовности.
Также институт сообщил, что Китай сейчас показывает наибольшие темпы роста ядерного вооружения в мире. По их данным, в течение года Пекин увеличил свой ядерный потенциал на 20%.