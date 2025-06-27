Европа боится покупать оружие у США, потому что Трамп 'предал' Украину, - Bloomberg

Резкая риторика Трампа в отношении НАТО, публичные заигрывания с Россией и временное прекращение обмена разведданными с Украиной вызвали панику.

Союзники США в Европе остерегаются контрактов с американскими производителями оружия после того, как лидер США Дональд Трамп "предал" Украину, заигрывая с Кремлем, пишет Bloomberg.

Рост оборонных бюджетов в Европе совпадает с волной недоверия к США: союзники все больше сомневаются, стоит ли полагаться на американское оружие, учитывая непредсказуемую политику Трампа. Его резкая риторика в отношении НАТО, публичные заигрывания с Россией и временное прекращение обмена разведданными с Украиной вызвали панику среди партнеров по Альянсу.

Последний визит Трампа в Европу, где он призвал страны покупать больше американского вооружения, только обострил напряжение. Лидеры ряда государств, в частности Франции, Канады и Дании, начали публично говорить о рисках, которые несет зависимость от США. Премьер Канады Марк Карни заявил, что его страна больше не хочет тратить три четверти оборонного бюджета на американскую технику, а Дания фактически признала, что покупка оружия у США - это политическая уязвимость.

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В центре беспокойства - не только политика, но и безопасность. Внезапная остановка обмена данными с Украиной, произошедшая по инициативе Трампа, заставила Пентагон публично опровергать слухи о существовании "аварийного выключателя" в F-35. Это стало сигналом для европейских правительств, что Вашингтон в случае конфликта может ограничить доступ к критическим системам, даже союзникам.

Несмотря на сомнения, у Европы до сих пор нет полноценной альтернативы таким системам, как F-35 или Patriot. Оборонная промышленность ЕС, истощенная после холодной войны, технически не готова полностью заменить американское вооружение. Некоторые страны уже инвестируют в национальные проекты и расширяют производство, однако даже это не гарантирует независимости в ближайшее время.

Сами американские компании тоже чувствуют изменение настроений - и активизируют партнерства с европейскими фирмами, пытаясь удержать рынок. Но главная причина этого давления - растущие опасения, что США могут снова предать своих союзников, как это произошло с Украиной.

Европа вооружается - главные новости

Как сообщал УНИАН, США уже давно просят своих европейских союзников тратить больше средств на собственную оборону. Поэтому новость с саммита НАТО, который состоялся на этой неделе, о том, что союзники согласились выделять 5% своих расходов на оборону, является "удивительной".

По данным НАТО, в 2024 году по меньшей мере 23 из 32 стран-членов достигли или превысили порог в 2% ВВП на оборону - это впервые с момента создания Альянса. Польша, например, тратит более 4% ВВП, став лидером среди союзников после США.

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