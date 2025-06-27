Таким образом, употребление каннабиса в Таиланде станет "исключительно медицинским".

Таиланд начал запрещать продажу каннабиса лицам без рецепта, спустя три года после того, как стал первой страной в Азии, декриминализировавшей это растение.

Новый приказ, подписанный министром здравоохранения Сомсаком Тепсутином ранее на этой неделе, вступил в силу в четверг, 26 июня 2025 года, после его публикации в Royal Gazette. Он, в частности, запрещает магазинам продавать каннабис покупателям без рецепта и переклассифицирует бутоны каннабиса в контролируемые травы, сообщает The Independent.

В приказе также упоминается наказание из "Закона о защите и продвижении традиционной тайской медицины" 1999 года, в соответствии с которым нарушение повлечет за собой максимальный срок в один год тюремного заключения и штраф в размере 20 000 бат (около 614 долларов США).

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Департамент тайской традиционной и альтернативной медицины, отвечающий за соблюдение правил, связанных с каннабисом, провел в пятницу встречу с должностными лицами по всей стране, чтобы подготовить их к изменениям.

Таким образом, употребление каннабиса в Таиланде станет "исключительно медицинским", пояснила представитель Министерства здравоохранения Тричада Шритада.

По ее словам, магазины, которые нарушают приказ, будут закрыты, и министерство также ужесточит требования к утверждению новой лицензии в будущем – в настоящее время лицензию на продажу каннабиса имеют 18 тысяч магазинов.

Легализация каннабиса в Таиланде

Как ранее сообщал УНИАН, легализировав канабис в 2022 году, Таиланд стимулировал туристическую и сельскохозяйственную отрасли, а также способствовал открытию тысячи специализированных магазинов. Но страна столкнулась с общественным недовольством из-за обвинений в том, что отсутствие регулирования сделало препарат доступным для детей и вызвало зависимость. Тогдашний министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвикарул даже призвал туристов не посещать страну только для того, чтобы покурить марихуану.

Серьезные разговоры о том, что в Таиланде снова запретят продавать канабис всем желающим начались в 2024 году, однако до решительных действий дошло только сейчас.

Окончательно ограничить продажу каннабиса местные власти решили после того, как в прошлом месяце чиновники сообщили, что случаи контрабанды каннабиса с участием туристов резко возросли за последние месяцы.

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