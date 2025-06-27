По словам министра, сейчас Россия пытается использовать КНДР в собственных целях.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассматривал возможность передать России дополнительный контингент для войны против Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в разговоре с журналистами.

"Однако это ставит под угрозу его собственную безопасность, поскольку речь идет об истощении стратегического резерва", - отметил он.

Умеров сказал, что КНДР уже привлекла к войне против Украины около 11 тысяч военнослужащих из элитного контингента.

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"Речь идет о бойцах, специально отобранных по физическим, психологическим и другим критериям - примерно из 50-тысячного "личного резерва" режима Ким Чен Ына. Эти подразделения уже понесли существенные потери", - подчеркнул министр.

По его словам, после подписания межгосударственных договоров Россия пытается использовать КНДР в собственных целях.

"Речь идет о так называемых "военных гарантиях" между государствами, которые предусматривают взаимную помощь в случае войны. Но на практике КНДР тратит свой ресурс, а РФ не демонстрирует зеркальных обязательств. Это вызывает беспокойство у самой Северной Кореи", - сказал Умеров.

По его словам, вероятное дальнейшее использование корейского контингента может свидетельствовать о недостатке мобилизационного ресурса в самой России.

Умеров добавил, что, по данным украинской разведки, РФ потеряла несколько волн этого так называемого элитного резерва КНДР, что подтверждает высокие потери и ограниченные возможности Кремля по формированию новых боеспособных сил.

"Использование Россией элитного северокорейского контингента свидетельствует не только об углублении зависимости от тоталитарных режимов, но и о реальных проблемах с мобилизационным резервом. Мы совместно с партнерами мониторим эти угрозы и будем реагировать соответственно", - отметил министр обороны Украины.

Северная Корея и Россия - что известно

Как сообщал УНИАН, Северная Корея может перебросить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины. По данным Reuters, это может произойти в июле или августе, заявили южнокорейские законодатели.

В частности в Национальной разведывательной службе страны считают, что РФ может быть готова к широкомасштабному наступлению на фронте в июле или августе.

Также в Южной Корее считают, что недавний визит в Пхеньян российского высокопоставленного чиновника дает основание на такую оценку.

Кроме того, СМИ сообщали, что КНДР может направить в Россию 25 тысяч работников на заводы по производству дронов. Таким образом люди из КНДР будут обучаться на предприятии по производству БпЛА "Герань" в Елабуге.

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