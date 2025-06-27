Дипломат работала в один из самых напряженных периодов в отношениях РФ и США.

Посол США в России Линн Трейси покидает Москву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на посольство, которое отметило, что она работала в один из самых напряженных периодов в отношениях РФ и США.

Отмечается, что отставка дипломата, назначенной в 2023 году еще администрацией бывшего президента США Джо Байдена, происходит на фоне возможной перезагрузки отношений России и Соединенных Штатов, которые ухудшились после того, как в феврале 2022 года российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабную войну в Украине.

"Я горжусь тем, что представляла свою страну в Москве в такое сложное время. Покидая Россию, я знаю, что мои коллеги в посольстве будут продолжать работать над улучшением наших отношений и поддержанием связей с российским народом", - процитировало агентство заявление Трейси.

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Кто станет следующим послом США в России - пока не объявили. Как отметило Reuters, срок пребывания Трейси, как и ее предшественника Джона Салливана, составлял два года и семь месяцев.

Находясь в должности, Трейси приложила усилия для освобождения граждан США, которые были заключены в России, в частности журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.

Дипломатические отношения РФ и США: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в марте российский правитель Путин назначил посла России в Соединенных Штатах. Им стал Александр Дарчиев, который до этого был директором Департамента Северной Атлантики Министерства иностранных дел России. Также он возглавлял российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле 28 февраля 2025 года. Еще раньше Дарчиев работал главой дипмиссии России в Канаде.

А недавно стало известно, что президент США Дональд Трамп принял нового российского посла. Дарчиев заявил, что это стало для него большой честью, и пообещал приложить усилия для того, чтобы отношения с Вашингтоном вернуть "к нормальному состоянию и здравому смыслу".

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