Консервированная рыба может стать отличной заменой переработанному мясу.

Морепродукты с длительным сроком хранения сейчас в моде. Консервированная рыба богата белком, омега-3 жирными кислотами и важными питательными веществами, как витамин D и кальций, при этом она удобна, доступна и экологична.

Издание Very Well Health назвало пять консервированных рыб, на которые стоит обратить внимание.

Сардины

Эта рыба славится высоким содержанием омега-3. Также сардины - хороший источник железа и калия, а содержание ртути намного ниже, чем у более крупных рыб.

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"Некоторые виды консервированной рыбы, как сардины, богаты омега-3 жирными кислотами, включая DHA (докозагексаеновая кислота) и EPA (эйкозапентаеновая кислота)", - говорит Эйвери Зенкер, диетолог из Университета Куинс.

Эти незаменимые жиры помогают уменьшить воспаление и поддерживают работу сердца и мозга. Сардины также являются одним из немногих источников витамина D3 в цельных продуктах и содержат кальций, особенно если есть кости.

Лосось

Он богат противовоспалительными омега-3 и витамином D, а также является природным источником селена - минерала, участвующего в поддержании здоровья щитовидной железы и репродуктивной функции.

"Жирная консервированная рыба - один из немногих источников витамина D3 в цельных продуктах, который поддерживает здоровье иммунной системы, костей и зубов, а также гормональную функцию", - сказал Зенкер.

Тунец

Тунец - одна из самых богатых белком рыб, что делает его отличным продуктом для восстановления мышц и насыщения. Однако важно тщательно выбирать бренд - тунец может содержать высокий уровень ртути, который при длительном употреблении может привести к побочным эффектам, как тремор или проблемы с памятью.

Скумбрия

Скумбрия - менее известная жемчужина в отделе консервированной рыбы. Она обладает многими из тех же полезных для сердца свойств, что и лосось, и сардины, и является надежным источником витамина B12, который необходим для здоровья нервной системы и кровообращения. Кроме того, она обычно содержит меньше ртути, чем другие варианты, как тунец.

Анчоусы

Эта маленькая рыбка отличный способ получить дополнительный белок, омега-3 и железо. Кроме того, это еще один вид консервированной рыбы с костями, которая является хорошим источником кальция.

"Консервированная рыба может быть отличной альтернативой переработанному мясу, которое связывают с негативными последствиями для здоровья как сердечно-сосудистые заболевания и рак", - сказал Зенкер.

Ранее УНИАН писал, что диетологи назвали 5 причин есть больше рыбных консервов.

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