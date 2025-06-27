Такое решение помешало бы поддерживать Договор о нераспространении ядерного оружия, считает Джим Стокс.

США не откажутся от ядерного сдерживания в Европе. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил директор по ядерной политике НАТО Джим Стокс.

"5 июня у нас была встреча с группой ядерного планирования. Я имел возможность быть в их комнате и слышать, что происходит... Иногда в прессе, в экспертной среде, в среде аналитических центров, возможно, есть основания говорить об этих вещах. И я думаю, что они несколько раздули из мухи слона. Я думаю, что Соединенные Штаты высказались очень четко", - сказал Стокс.

Он отметил, что сейчас продолжаются сложные разговоры по оборонным расходам членов Альянса. Но США четко дали понять, что их политика ядерного сдерживания не изменится.

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"Соединенные Штаты предлагают свои ядерные силы сдерживания, в частности, для того, чтобы другие страны не имели необходимости разрабатывать собственные ядерные вооружения. Это давняя политика. Именно так мы можем поддерживать Договор о нераспространении ядерного оружия. Именно поэтому мы не видим, чтобы ряд других стран мира разрабатывали ядерное оружие, и это хорошо. Мы сейчас говорим в НАТО о том, что европейские страны и Канада тратят больше средств на обычные оборонительные силы и средства. А Соединенные Штаты все еще используют свои ядерные силы сдерживания", - пояснил Стокс.

Ядерное оружие: важные новости

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира подсчитал, что США и Россия на двоих владеют 87% всего ядерного оружия мира. Москва имеет большее количество боеголовок, однако лишь часть из них готова к использованию.

Аналитики отмечают, что самые быстрые темпы развития ядерного потенциала сейчас имеет Китай. Сообщается, что Пекин за прошлый год увеличил его на 20%, создав 100 боеголовок. Теперь у Китая есть больше ядерных боеголовок, чем у Великобритании и Франции вместе взятых.

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