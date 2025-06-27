Министр отмечает, что это планируется после завершения обсуждений по гуманитарным вопросам.

После завершения обсуждений на переговорах с Россией по гуманитарным вопросамУкраина планирует перейти к теме встречи лидеров для предметного диалога. Об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с журналистами.

Он отметил, что в ближайшее время будут предоставлены дополнительные разъяснения о ходе переговоров и формате продолжения.

"Украина всегда оставалась последовательной в стремлении к миру. Мы поддержали инициативу США по полному прекращению огня с самого начала и доказали это многими раундами переговоров. Но любой диалог возможен только без ультиматумов и с уважением к суверенитету нашего государства", - подчеркнул Умеров.

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Министр напомнил, что инициатива переговоров о прекращении огня возникла еще в начале года - прозвучала от президента США Дональда Трампа в январе, который публично заявлял, что ситуацию можно урегулировать в очень короткие сроки.

"Украина изначально последовательно поддерживала идею прекращения огня", - напомнил Умеров.

Министр отметил, что на переговорах основные темы обсуждения: Ceasefire - прекращение огня, гуманитарный трек - обмен военнопленными, а также освобождение гражданских и возвращение детей, возможная встреча лидеров стран.

Он напомнил, что за две последние встречи компромисса по прекращению огня достигнуто не было: российская сторона настаивала на ультиматумах, которые Украина не может принять.

"Украина в очередной раз подчеркнула, что стремится к справедливому миру, а не замаскированной паузы для подготовки агрессии. По вопросам гуманитарных обменов Украина всегда демонстрировала последовательность: программа обменов действует уже третий год. Скорее всего Россия использует гуманитарную тематику как аргумент для избежания усиления санкционного давления", - отметил Умеров.

Новый ранд переговоров между Украиной и Россией

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 июня, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что дата нового раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле будет определяться после того, как закончатся все этапы обменов пленными и телами погибших, о которых стороны договорились во время встречи 2 июня.

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