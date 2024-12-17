Ученых потрясли находки, которые они увидели в гробнице.

На месте раскопок в Аль-Бахансе археологи обнаружили золотые языки, которые, как полагают, помогали умершим общаться в загробной жизни, и золотые ногти для защиты.

В ходе совместных раскопок Университета Барселоны и Института древнего Ближнего Востока было обнаружено несколько гробниц, украшенных красочными гравюрами и надписями. Они были наполнены мумиями, скелетами, гробами, амулетами и многим другим, пишет Interesting Engineering.

Среди примечательных новинок - это первые человеческие останки, первые тексты и ритуальные сцены богинь такого рода в регионе Аль-Баханса.

Видео дня

Однако сияющие золотые человеческие языки и ногти, которые были с некоторыми мумиями, являются самыми яркими и вызывающими обсуждения артефактами, поскольку они раскрывают погребальные практики древних египтян.

Место Аль-Баханса привлекло археологический интерес, потому что древний город Оксиринх некогда процветал здесь во время греко-римского периода Египта.

Археологи раскопали прямоугольное отверстие, которое вело в главный зал и три камеры. Десятки мумий были нанизаны бок о бок, что указывает на то, что это был кладбища. Другой проход привел археологов к другим камерам. На потолке, в частности, была замечательная картина Богини, окруженной звездами.

Археологи обнаружили комнату с четырьмя известняковыми гробами, которая уже стала археологическим сокровищем. Они увидели "очень тонкие пластинки чрезвычайно блестящего золота" на лицах некоторых мумий.

Также были изображены Анубис, Осирис и Исида, что заставляет археологов полагать, что эти сцены и тексты представляют владельца кладбища и его семью.

Другие новости о находках археологов

В Британии археологи нашли доказательства ужасающей истории насилия и жестокости, которая разрушает мирный образ бронзового века.

Останки по меньшей мере 37 человек, включая мужчин, женщин и детей, свидетельствуют о том, что они были жестоко убиты, расчленены и, возможно, съедены своими врагами.

Вас также могут заинтересовать новости: