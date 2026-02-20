Не просто наука, а предупреждение: что Хокинг говорил о конце человечества

Он много раз говорил о том, что человечеству нужно подготовить запасной вариант, где жить кроме Земли.

У известного астрофизика Стивена Хокинга были сомнения на счет того, сможет ли человечество пережить следующую тысячу лет.

"Не думаю, что человеческая раса переживет следующие тысячу лет, если мы не расселимся в космосе", - предупреждал он однажды, утверждая, что жизнь на Земле слишком подвержена катастрофам.

Как пишет издание Ecoticias, имеются ввиду катастрофы природного характера, которые могут вызывать изменения климата.

Предупреждение для планеты

В одном из интервью физик-теоретик предостерег, что "слишком много несчастных случаев может произойти с жизнью на одной планете", и утверждал, что человечеству необходимо достичь звезд, чтобы снизить риск вымирания. На протяжении многих лет он повторял эту обеспокоенность.

В частности, Хокингу не давали покоя такие вопросы как ядерная война, неконтролируемое изменение климата, искусственно созданные пандемии, неконтролируемый искусственный интеллект и быстрый рост населения.

Все это ученый считал угрозами, которые, по его мнению, могут парализовать цивилизацию в течение следующей тысячи лет.

"Для него освоение космоса было не просто приключением. Это была долгосрочная страховка", - написало издание.

Изменение климата

Климатология помогает объяснить, почему слова Хокинга так актуальны сейчас. По данным Межправительственной панели по изменению климата, к 2020 году глобальное потепление достигло примерно 1,1 градуса Цельсия. Это дополнительное тепло проявляется в повседневной жизни в виде более высоких счетов за электроэнергию во время летней жары, потопов, урожаев, пострадавших от засухи или поздних заморозков.

В то же время, в ходе оценки биоразнообразия, проведенной при поддержке ООН, было установлено, что около миллиона видов животных и растений находятся под угрозой исчезновения, многие - в течение нескольких десятилетий из-за потери среды обитания, загрязнения, инвазивных видов и изменения климата.

Последний доклад Программы ООН по окружающей среде предполагает, что при нынешней политике мир будет двигаться к потеплению примерно на 3 градуса в этом столетии, что намного превышает безопасные температурные пределы.

Космос как страховочныйвариант

Хокинг считал, что строительство постоянных человеческих поселений за пределами Земли будет иметь важное значение. Однако эксперты подчеркивают простую реальность - в обозримом будущем любая база на Луне или Марсе будет размещать только небольшие экипажи в суровых условиях, снабженные с Земли и защищенные технологиями, которые могут дать сбой.

Для всех остальных единственный пригодный для дыхания воздух, пригодная для земледелия почва и питьевая вода по-прежнему будут здесь, на З емле.

"Вот почему сокращение выбросов, расширение использования возобновляемых источников энергии, защита лесов и океанов и перепроектирование городов для более чистого транспорта имеют гораздо большее значение, чем надежда на быстрый путь к спасению. Более прохладная планета и более здоровые экосистемы - это наиболее практичный "страховой полис", который у нас есть", - констатировало издание.

Прогноз Хокинга сегодня

Издание отметило, что в практическом плане предупреждение Хокинга звучит не столько как призыв отказаться от Земли, сколько как напоминание о том, что наши умные технологии могут либо усугубить риски, либо помочь нам отступить от края пропасти. Это говорит о том, что сотрудничество в области климата, биоразнообразия и общественного здравоохранения так же важно, как и следующая крупная космическая миссия.

"В большинстве случаев наша лучшая стратегия выживания по-прежнему начинается с выбора, который сохраняет климат пригодным для жизни и биосферу устойчивой, пока мы осторожно исследуем мир за пределами нашей планеты", - заключило издание.

