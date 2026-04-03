Таких не делали полвека: экипаж Artemis II показал фото Земли из глубокого космоса

В последний раз Землю с такого расстояния человек сфотографировал в 1972 году.

Национальная аэрокосмическая администрация США (NASA) опубликовала новые снимки Земли из космоса, сделанные экипажем космического корабля Artemis II, который сейчас направляется к Луне. И именно таких фото мир не видел более полувека.

Сначала на странице NASA в соцсети X появилось фото, где нашу планету видно лишь частично через иллюминатор космического аппарата.

"Доброе утро, мир! Мы получили впечатляющие новые изображения нашей родной планеты в высоком разрешении", – говорилось в аннотации к снимку.

А вскоре после этого был опубликован снимок уже полного изображения Земли, сделанный астронавтами.

"Экипаж Artemis II сделал великолепные снимки нашей родной планеты в высоком разрешении во время своего путешествия на Луну. Как сказала астронавтка Кристина Кох: "Вы, ребята, выглядите великолепно", – говорилось под вторым фото.

На снимке можно разглядеть северную часть Африки с огромной пустыней Сахара, а также Пиренейский полуостров. Большую часть кадра занимает Атлантический океан.

Почему сегодняшние снимки уникальны

Стоит отметить, что эти два снимка действительно уникальны и принципиально отличаются от многочисленных изображений Земли, которые можно найти в интернете.

Это первые за более чем 50 лет высококачественные фотографии нашей планеты, снятые именно людьми с большого расстояния в космосе. В последний раз снимки Земли с большого расстояния человек делал в 1972 году, когда состоялась последняя лунная миссия "Аполло-17".

С тех пор снимки Земли с большого расстояния делали только автоматические космические аппараты, а не люди. Те же фото, которые делали космонавты на МКС, были сняты со значительно более близкого расстояния – с земной орбиты.

К тому же большинство изображений Земли, доступных в интернете, на самом деле представляют собой либо просто компьютерную графику, либо же они составлены из нескольких разных кадров.

Миссия Artemis II: последние новости

Как писал УНИАН, миссия Artemis II является первым пилотируемым полетом за пределы околоземной орбиты с 1972 года. На борту космического корабля Orion находятся четыре астронавта (трое из США и один из Канады), а сама миссия продлится примерно 8–10 дней и предусматривает облет Луны без высадки на ее поверхность. Основная цель полета – испытание ракеты и корабля перед будущими миссиями с высадкой людей на спутник Земли.

Однако в самом начале миссии экипаж столкнулся с технической неисправностью туалета, которую удалось частично устранить за несколько часов. Кроме того, в начале полета возникли проблемы с программным обеспечением, в частности с Microsoft Outlook на устройстве командира миссии Рида Вайзмана, но их удалось оперативно решить, восстановив работу систем в офлайн-режиме.

