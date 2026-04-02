Астронавты NASA успешно отправились в историческую миссию на Луну (видео)

Астронавты достигли безопасной орбиты.

Экипаж астронавтов NASA стартовал в космос и вышел на стабильную орбиту в рамках исторической миссии Artemis II - первого пилотируемого полета на Луну с 1972 года.

Как пишет Bloomberg, капсула "Орион", построенная компанией Lockheed Martin Corp. и установленная на ракете-носителе Space Launch System компании Boeing, стартовала со стартовой площадки в 18:35 (01.35 по Киеву) в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

Ракета Space Launch System (SLS), высота которой превышает высоту Статуи Свободы, развила скорость около 17 500 миль в час (28 100 км/ч), устремляясь в космос. При подъеме она оставляла за собой огненный и дымный след, а затем сбросила отработанные боковые ускорители, обеспечивавшие дополнительную тягу.

Внутри капсулы находились четверо астронавтов - трое американцев и один канадец. Примерно через восемь минут после старта основные двигатели SLS, как и ожидалось, отключились, и капсула достигла космического пространства.

"У нас прекрасный восход Луны. Мы движемся прямо к нему", – сказал астронавт НАСА и командир миссии Рид Уайзман во время прямой трансляции.

Примерно через час запустился основной двигатель капсулы "Орион", выведя космический корабль и экипаж на стабильную орбиту вокруг Земли.

Экипаж проведёт около четырёх дней в путешествии в окрестности Луны, где он пролетит за обратной стороной спутника – ракурс, который никогда не виден с Земли. Планируется, что 6 апреля они совершат пролёт мимо лунной поверхности.

Если миссия пройдёт по плану, их траектория приблизит их на расстояние примерно 4112 миль (6618 километров) к Луне во время максимального сближения, при этом в окне капсулы Луна будет выглядеть примерно размером с баскетбольный мяч в вытянутой руке.

Известно, что в ходе подготовки ракеты к запуску были обнаружены неполадки с системой ее самоуничтожения. К счастью, проблему удалось устранить. Иначе пришлось бы откладывать полет.

Ранее астронавт NASA Дон Петтит опубликовал фото загадочного объекта на Международной космической станции, которое мгновенно вызвало панику и шутки в соцсетях. На фото видно нечто похожее на яйцо, из которого торчат темные "щупальца".

Несмотря на жуткий вид, объяснение оказалось неожиданно прозаичным: это обычный картофель.

