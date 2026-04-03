Проблемы не только с туалетом: у экипажа Artemis II возник новый неожиданный сбой

Командир миссии не мог открыть приложение электронной почты.

У экипажа космического корабля "Орион" миссии Artemis II возникло еще одно неожиданное препятствие - проблемы с доступом к электронной почте. Об этом пишет TechCrunch.

Отмечается, что в первый из десяти запланированных дней полета командир миссии Artemis II Рид Вайзман заметил, что ни один из двух экземпляров приложения Microsoft Outlook, установленных на его портативном ПК Microsoft Surface Pro, не работают. Также у него возникли проблемы с программным обеспечением Optimus.

"Вижу, что у меня два Microsoft Outlook и ни один не работает. Если вы захотите удаленно подключиться и проверить Optimus и обе копии Outlook, было бы замечательно", - сказал астронавт Центру управления полетами (ЦУП).

Примерно через час ЦУП сообщил, что эти проблемы удалось решить. Приложение Microsoft Outlook снова начало работать в режиме офлайн.

В издании отметили, что наличие Microsoft Outlook в коммуникационной системе космического корабля является стандартной частью так называемого программного обеспечения класса Commercial Off-The-Shelf (COTS), которое астронавты используют в повседневной работе. Сам корабль и ключевые системы полета работают на специализированном программном обеспечении.

Проблемы с туалетом на "Орионе"

Напомним, что во время пребывания на орбите Земли экипаж Artemis II сообщил наземной команде о неисправности туалета. Астронавты заметили мигающий индикатор ошибки, который заместитель администратора NASA Амит Кшатрия во время пресс-конференции назвал "проблемой с контроллером".

В миссии Artemis II решили обеспечить более комфортные условия. В капсуле "Орион" установлен специализированный туалет под названием "Универсальная система управления отходами" (Universal Waste Management System). Это первый случай, когда на миссии в дальний космос установлен полноценный туалет.

