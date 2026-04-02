У экипажа Artemis 2 возникли проблемы с унитазом: что произошло

Вообще это первый случай, когда миссию в дальний космос оснастили полноценным туалетом. Раньше космонавты справляли нужду в пакетики.

Во время пребывания на орбите Земли экипаж Artemis II сообщил наземной команде о неисправности туалета, пишет The New York Times.

Как отмечается, астронавты заметили мигающий индикатор ошибки, который заместитель администратора NASA Амит Кшатрия во время пресс-конференции назвал "проблемой с контроллером". Ее устранение заняло несколько часов, и, похоже, частично проблему удалось решить до полуночи.

"Это первый случай, когда на миссии в дальний космос установлен полноценный туалет. Во время программ "Аполлон" в 1960–70-х годах у астронавтов не было ни туалета, ни отдельной санитарной зоны на борту. Они пользовались специальными пакетами для сбора отходов во время полета к Луне, а после высадки оставляли их на поверхности, чтобы уменьшить массу и риски загрязнения при возвращении на Землю", – говорится в статье.

Видео дня

В миссии Artemis решили обеспечить более комфортные условия. В капсуле Orion установлен специализированный туалет под названием "Универсальная система управления отходами" (Universal Waste Management System). Его дверца расположена в полу рядом с люком, через который астронавты попадают в корабль.

"Нам очень повезло, что на этом маленьком космическом аппарате есть туалет с дверью – это единственное место во время миссии, где можно хотя бы на мгновение почувствовать себя наедине", – рассказал в видео Джереми Хенсен, специалист миссии от Канадского космического агентства.

Объясняется, как именно трое мужчин и одна женщина в составе экипажа Artemis II будут пользоваться туалетом в космосе.

"Очень осторожно… Прежде всего нужно занять правильное положение", – отметила менеджер корабля Orion Бранелл Родригес в подкасте NASA.

Еще одна интересная деталь: внутри туалета очень шумно.

"Здесь нужно пользоваться средствами защиты слуха", – рассказала в видео для National Geographic специалистка миссии от NASA Кристина Кох.

В условиях микрогравитации ничто не удерживает вас – и тем более отходы – на месте. В Orion предусмотрены поручни и фиксаторы для ног, которые помогают экипажу удерживаться во время пользования туалетом. Система имеет воронку со шлангом для мочи и сиденье для твердых отходов. Воздушный поток, который автоматически создается внутри, уменьшает запахи и отводит отходы от тела в отдельные контейнеры.

Если же туалет не удастся полностью отремонтировать, астронавты будут собирать мочу в пакеты. Для твердых отходов туалет можно будет использовать и в дальнейшем, хотя система воздушного отвода может не работать.

В статье говорится, что во время более длительных миссий, например на Международной космической станции, жидкие отходы перерабатывают и превращают в питьевую воду. Однако миссия Artemis II продлится всего 10 дней, поэтому мочу планируют ежедневно выводить за пределы корабля.

Твердые отходы будут храниться в специальном контейнере с фильтрами для контроля запахов и накопления газов. Утилизацию осуществят после возвращения экипажа на Землю.

Миссия Artemis II: новости

Напомним, ночью 2 апреля ожидался старт исторической миссии NASA под названием Artemis II. Это первый пилотируемый полет за пределы околоземной орбиты с 1972 года. На борту – четверо человек: трое американцев и один канадец. Капсула Orion создана для перевозки людей в дальний космос. Миссия продлится ориентировочно 8–10 дней, за это время астронавты совершат облет Луны без посадки. Они должны протестировать ракету и корабль перед будущей высадкой.

Вас также могут заинтересовать новости: