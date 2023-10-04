Ученые отметили, что наиболее флуоресцентные млекопитающие, как правило, имели белый или бледно-желтый окрас.

Австралийские ученые выяснили, что шерсть 125 видов животных - 71 дневного и 54 ночных, имеет флюоресцентные свойства, то есть светится под воздействием ультрафиолетового излучения. В частности, светятся домашние кошки.

В Западно-Австралийском музее ученые просмотрели образцы млекопитающих из коллекции, чтобы узнать, сколько из них излучают свет под воздействием ультрафиолета, идет речь в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

Ученые выяснили, что 27 рядов - это уровень выше рода - имеют членов, шерсть которых наделена флуоресцентными свойствами. Отмечается, что до конца неизвестно, имеет ли это свойство для млекопитающих конкретную биологическую роль. Возможно, она способствует улучшению визуальной сигнализации и помогает общаться представителям одного вида.

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Самыми флуоресцентными млекопитающими, как правило, были те, у кого был белый или бледно-желтый окрас.

"Флуоресценция была наиболее распространенной и интенсивной среди ночных видов и видов с наземным, древесным и ямочным образом жизни...", - добавили ученые.

Самые первые млекопитающие, у которых были обнаружены флуоресцентные свойства, - кролики и люди. Ученые в 1911 году поделились, что волосы людей способны излучать свет в ультрафиолетовом диапазоне.

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