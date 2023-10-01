Котам не нравится запах некоторых трав, поделился специалист.

После того, как мы разобрались, почему кот трясет хвостом, но не метит, стало известно, как сделать так, чтобы животные не гадили в саду. Оказывается, есть простой натуральный способ.

Если в ваш сад начали ходить коты и гадить, а это можно заметить, потому что они оставляют после "своих дел" холмики земли и отпечатки лап, то беспокоиться не стоит - есть простой натуральный способ борьбы с проблемой. Сын основателей компании Total Clean Карлос Гарсия рассказал express.co.uk, как сделать так, чтобы кошки больше не портили вашу землю.

По его словам, животных можно отучить использовать сад как ящик для мусора, разместив на поверхности почвы грубые материалы, например, сосновые шишки или проволоку. Стоит отметить, что коты любят копаться в мягкой взрыхленной земле.

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"Вы также можете сажать сильно пахнущие травы, такие как розмарин или лаванда, потому что кошкам не нравятся эти запахи", - поделился эксперт. Кроме того, в почву можно добавить измельченную яичную скорлупу или сделать на поверхности земли естественный барьер из веток.

Хотя то, что кошки гадят в саду, может показаться небольшой проблемой, но с ней стоит бороться, поскольку в фекалиях этих животных могут быть паразиты.

Интересные новости о кошках - что нужно знать

Сообщалось, почему кошка может мяукать без причины ночью и бегать. По сведениям экспертов, такое поведение животных способно свидетельствовать как об обычной тревоге, так и о наличии какого-то заболевания.

Иногда для того, чтобы ночные выходки кота прекратились, достаточно вечером хорошенько поиграть с животным, а потом его накормить. Но бывают и случаи, в которых коту требуется помощь специалиста.

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