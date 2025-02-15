Астрономы сделали снимки, чтобы проверить, что телескоп работает в нормальном режиме, однако обнаружили редкое явление.

Ученые обнаружили редкое "кольцо Эйнштейна" возле Земли, наткнувшись на него почти случайно. Его заметили на тестовых снимках с космического телескопа "Эвклид", пишет The Independent, ссылаясь на открытие, которое опубликовано в журнале Astronomy And Astrophysics.

Отмечается, что астрономы сделали эти снимки, чтобы проверить, что телескоп работает в нормальном режиме. Однако на таких размытых изображениях ученые заметили редкое кольцо в относительно близкой галактике.

На изображении можно увидеть световой круг, созданный гравитационным линзированием вокруг галактики на расстоянии 500 млн световых лет от Земли под названием NGC 6505.

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"Это кольцо состоит из света от галактики, находящейся на расстоянии 4,42 миллиарда световых лет, и то, что можно увидеть с Земли, искажается под действием гравитации. Далекая галактика ранее не наблюдалась и еще не была названа", - отметили в материале.

В то же время профессор Томас Коллетт из Института космологии и гравитации Портсмутского университета отметил, что такие кольца могут помочь ученым проверить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.

"Эта линза является особенной, потому что она находится на нашем космическом заднем дворе: всего лишь в 500 миллионах световых лет от нас. На самом деле, она находится настолько близко, что астрономы впервые наблюдали галактику в 1880-х годах, но только благодаря разрешению Эвклида мы можем сейчас обнаружить, что это гравитационная линза. Ближние линзы интересны, потому что они позволяют нам проверить справедливость общей теории относительности в астрономических масштабах", - добавил он.

По словам исследователей, общая теория относительности Эйнштейна предполагает, что свет будет огибать объекты в пространстве, так что они фокусируют свет подобно гигантской линзе. Этот свет позволяет астрономам видеть свет далеких галактик, которые в противном случае были бы скрыты.

В свою очередь ведущий автор научной статьи Конор О'Риордан отметил:

"Кольцо Эйнштейна является примером сильного гравитационного линзирования. Все сильные линзы являются особенными, потому что они очень редки, и они невероятно полезны с научной точки зрения. Эта особенная, потому что она находится так близко к Земле, и ее расположение делает ее очень красивой".

Другие исследования о космосе

Как писал УНИАН, ранее ученые предупредили, что астероид через 7 лет может врезаться в Луну. По их словам, последствия этого столкновения, вероятно, были бы видны с нашей планеты.

Также стало известно, что ученые обнаружили гигантскую галактику, которая более чем в два раза больше Млечного Пути. Ученые говорят, что такая находка имеет большое значение, поскольку она устанавливает новый рекорд по наибольшему количеству колец, которые были обнаружены в этом типе галактической структуры.

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