Ядро оказалось не таким твердым, как думали раньше.

Внутреннее ядро Земли структурно меняется, что влияет на продолжительность суток. О новом открытии ученых пишет научный вестник Interesting Engineering.

Выводы, сделанные сотрудниками Университета Южной Калифорнии, оказались неожиданными даже для ученых. Как отмечается, самая вероятная часть открытия - взаимодействие внутреннего и внешнего ядер планеты. В частности, профессор университета Джон Уидейл объясняет: установлено, что поверхность внутреннего ядра Земли претерпевает структурные изменения.

"Анализируя сейсмограммы, охватывающие несколько десятилетий, я наткнулся на один набор сейсмических волн, который явно отличался от других. Позже понял, что передо мной есть доказательства того, что внутреннее ядро не является полностью твердым", - сказал профессор.

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Предполагается, что меняющиеся показатели влияют на вращение ядра, в частности в долгосрочной перспективе, что в результате сказывается на продолжительности суток.

"Вопрос о природе внутреннего ядра давно остается предметом научных дискуссий. Однако основной акцент в исследованиях делался на то, как оно вращается внутри Земли, а возможные структурные изменения изучались реже", - говорится в публикации.

Уточняется, что внутреннее ядро находится на глубине 5100 км под поверхностью Земли, и окружено внешним ядром - "жидким" слоем планеты, который состоит в основном из железа.

Ученые проанализировали данные сейсмических наблюдений за несколько десятилетий, включая записи повторяющихся толчков вблизи Антарктиды с 1991 по 2024 год. Соответствующую информацию аккумулировали на станциях в районе Фэрбенкса (Аляска) и Йеллоунайфа (Канада).

В ходе исследований ученые заметили необычное явление: одна группа сейсмических волн, зафиксированная канадской станцией, отличалась от предыдущих. Именно странные волны указывали на непонятные процессы, происходящие во внутреннем ядре.

Уже более детальный анализ показал: форма ядра со временем меняется - именно этот факт свидетельствует о том, что оно не такое жесткое, как считалось.

"Оказалось, поверхность внутреннего ядра, вероятно, подвергается "вязкой деформации", то есть меняет свою форму на границе. Причиной этого может быть турбулентность внешнего расплавленного ядра", - говорится в статье.

По словам ученых, давно известно, что внешнее ядро Земли является турбулентным, но до сих пор не наблюдалось, чтобы это явление влияло на внутреннее ядро "в масштабах человеческой жизни".

"Наше исследование впервые это показало", - подчеркнул Уидейл.

Предполагается, что открытие поможет объяснить, как топография внутреннего ядра сказывается на его вращении. В то же время констатируется, что изменения незначительны и это пока лишь немного меняет длину земных суток.

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