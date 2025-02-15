Объект имеет около 55 метров в ширину и движется со скоростью почти 48 000 км/ч.

Ученые NASA обнаружили большой астероид 2024 YR4, шансы которого столкнуться с Землей оценивают сейчас в 2,3%, тогда как в декабре эта оценка составляла 1,2%. Однако ученые попытались рассчитать, какова вероятность того, что этот объект столкнется с Луной. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что потенциально опасный астероид имеет примерно 55 метров в ширину и движется со скоростью почти 48 000 км/ч. Хотя это слишком мало, чтобы положить конец человеческой цивилизации, говорится в материале, 2024 YR4 все равно может уничтожить большой город, высвободив около 8 мегатонн энергии во время столкновения - в 500 раз больше, чем атомная бомба, которая разрушила Хиросиму в Японии, считают исследователи.

Они предположили, что было бы, если бы 2024 YR4 влетел в Луну. Инженер по эксплуатации Catalina Sky Survey Университета Аризоны Дэвид Ренкин утверждает, что вероятность столкновения астероида со спутником Земли составляет 0,3%. По его мнению, последствия этого столкновения, вероятно, были бы видны с нашей планеты.

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"Существует вероятность того, что это приведет к выбросу определенного материала, который может ударить Землю, но я очень сомневаюсь, что это вызовет какую-то серьезную угрозу", - пояснил Ренкин.

Исходя из оценок, столкновение с Луной может высвободить больше энергии, чем 340 бомб Хиросимы, говорит инженер и считает, что это будет хорошо видно с Земли.

Между тем профессор планетарологии в Имперском колледже Лондона Гарет Коллинз заверил, что "на Земле мы были бы в безопасности", и добавил, что любой материал, выброшенный в результате столкновения, скорее всего, сгорит в атмосфере.

Вероятность того, что космический камень столкнется с Землей или Луной все еще очень низкая, считают ученые, однако они получили разрешение на экстренное использование космического телескопа Джеймса Уэбба, чтобы узнать больше о размере и траектории космического камня, прежде чем он покинет поле зрения в течение следующих нескольких лет.

"На данный момент существует 97,9% вероятности промаха относительно Земли. Когда вероятность удвоилась с 1% до 2%, это вызвало много шума, однако это не то же самое, что переход от 40% до 80%", - сказал Ренкин.

Как сообщал ранее УНИАН, ученые обнаружили так называемые "кирпичики жизни" на астероиде Бенну. Образцы, доставленные NASA с космического тела, содержат не только ключевые элементы, необходимые для зарождения жизни, но и следы древнего водного мира.

Об этом сообщили исследователи в новом научном открытии. Отмечается, что эти данные только укрепляют теорию о том, что жизнь на Земле могла появиться после столкновения астероида с нашей планетой. Исследования подтверждают, что эти жизненно важные компоненты могли содержаться и в воде.

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