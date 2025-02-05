По словам ученых, эта галактика является уникальным моментом в космической истории.

Ученые Йельского университета открыли необычайную галактику, которая состоит из девяти концентрических колец. Огромная галактика "LEDA 1313424" получила прозвище "Бычий глаз" и получила причудливый узор около 50 млн лет назад в результате столкновения с гораздо меньшей галактикой, пишет Interesting Engineering.

"Столкновение инициировало образование этих девяти впечатляющих симметричных колец, которые сейчас расширяются и транспортируют газ чуть дальше от ядра", - объяснил докторант астрономии из Йельского университета и ведущий автор исследования Имад Паша.

По словам исследователей, такая находка имеет большое значение, ведь она устанавливает новый рекорд по наибольшему количеству колец, которые были обнаружены в этом типе галактической структуры.

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Паша смог увидеть "Бычий Глаз" во время того, как изучал изображения наземного обследования, которое выявило несколько заметных колец.

Другие исследования, которые были проведены с помощью космического телескопа NASA "Хаббл" подтвердили существование восьми колец, а девятое было обнаружено с помощью данных, которые были получены с камеры Keck Cosmic Web Imager, расположенной в обсерватории Кека на Гавайских островах.

"Эта галактика является уникальным моментом в космической истории. Существует короткий промежуток времени после столкновения, в течение которого галактика, подобная "Бычьему Глазу", могла бы продемонстрировать такое количество четких колец", - отметил соавтор исследования и профессор астрономии и физики семьи Сола Голдмана в Йельском университете Питер ван Доккум.

В то же время Паша добавил, что слабый материал, который виден на внешних краях "Бычьего Глаза", состоит из большого, выцветшего кольца. Это свидетельствует о том, что эта галактика имеет большой диаметр около 250 тысяч световых лет, благодаря чему она почти в два с половиной раза больше нашего Млечного Пути.

По предположениям исследователей, гигантский размер "Бычьего Глаза" свидетельствует о переходе от кольцевой галактики столкновения к другой категории, известной как огромная галактика с низкой поверхностной яркостью.

"До этого исследования не было никаких наблюдательных данных, подтверждающих существование такого эволюционного пути", - подчеркнул Паша.

Другие исследования о космосе

Ранее ученые выяснили, как на Луне образовались два огромных каньона. По словам исследователей, это был очень бурный и драматический геологический процесс.

Также сообщалось, что ученые обнаружили планету, которая имеет наибольшую в истории скорость ветра. Речь идет о газовом гиганте WASP-127b, который находится на расстоянии более 500 световых лет от Земли.

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