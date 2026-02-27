Как два штата Вашингтон: какой самый большой вулкан на Земле

Один из самых известных супервулканов - Йеллоустонский вулкан в США.

Вулканы внушают благоговение и страх по всему миру: миллионы людей ежегодно стекаются, чтобы полюбоваться этими величественными пейзажами, а группы ученых следят за их активностью. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что Земля полна действующих, спящих и потухших вулканов, которые классифицируются в зависимости от даты их последнего извержения.

"Тихоокеанское огненное кольцо, пожалуй, самая известная группа вулканов, но эти часто поразительные формы рельефа встречаются во многих местах по всему миру, где две тектонические плиты встречаются на конвергентных границах", - сказано в статье.

Видео дня

Например, Артурс-Сит в Эдинбурге, Шотландия, на самом деле является потухшим вулканом, а Йеллоустон в США - один из самых известных примеров супервулкана.

Вулкан против супервулкана: в чем разница

Важно, что супервулкан считается отличным от вулкана, главным образом из-за своих гораздо больших масштабов. Критерии классификации вулкана как супервулкана следующие:

Он способен произвести извержение магнитудой восемь по индексу вулканической взрывной активности, что означает вероятность выброса не менее 1000 километров³ материала (примерно в 1000 раз больше, чем у крупного вулкана).

После извержения на поверхности образуется впадина (вместо того, чтобы остывающая лава формировала конусообразную форму).

Обычно вокруг него находится хребет заметно более высоких участков земли.

Извержения происходят с интервалом в сотни тысяч лет - гораздо реже, чем у обычного вулкана.

Один из самых известных супервулканов - Йеллоустонский вулкан в США. Однако он не является самым большим в мире.

Какой самый большой вулкан в мире

Интересно, что самый большой известный вулкан в мире находится в море. Массив Таму расположен на возвышенности морского дна в Тихом океане, примерно в 1600 км к востоку от Японии.

Его площадь составляет 310 000 квадратных километров, а его "корни" простираются примерно на 30 километров в земную кору. Для сравнения, площадь штата Вашингтон в США составляет 184 661 квадратный километр.

Ученые, открывшие его, утверждают, что по размерам он сопоставим с марсианским вулканом Олимп Монс, который является крупнейшим вулканом в Солнечной системе.

Вулкан Таму образовался более 145 миллионов лет назад, но потух миллионы лет назад. Ранее крупнейшим известным вулканом был Мауна-Лоа на Гавайях,который классифицируется как действующий вулкан.

Новости о вулканах

На юго-востоке Ирана зафиксировали активизацию вулкана Тафтан, который не извергался в истории человечества. По данным нового исследования, за 10 месяцев его поверхность поднялась примерно на 9 сантиметров - показатель, свидетельствующий о росте внутреннего давления.

Вас также могут заинтересовать новости: