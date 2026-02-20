Их лучше обходить стороной: ТОП-9 самых ядовитых грибов в мире (фото)

В некоторых случаях симптомы могут не проявляться в течение двух недель после употребления, к тому времени уже слишком поздно что-либо предпринять.

Многие виды грибов содержат токсины по той же причине, что и многие растения и животные – самозащита. Однако иногда ядовитые грибы можно принять за съедобные, что приводит к летальному исходу. Портал discoverwildlife.com называет 9 самых опасных и смертоносных грибов на планете, которые лучше обходить стороной.

Бледная поганка (Amanita phalloides)

Эти грибы произрастают по всей Европе, особенно в дубовых или буковых лесах, и являются причиной большинства смертельных отравлений грибами. Отчасти это связано с тем, что, к сожалению, они похожи на несколько съедобных и популярных видов, таких как мухомор Цезаря. Употребление их в пищу приводит к печеночной недостаточности, почечной недостаточности и смерти.

Грибы-убийцы (Amanita bisporigera, A. ocreata, A. virosa)

Группа из трех близкородственных видов, грибы-убийцы встречаются в лесах, на травянистых лугах и лужайках в Северной Америке. Как и бледные поганки, они имеют белую шляпку и пластинки, а также, подобно бледным поганкам, содержат аматоксины - чрезвычайно токсичные соединения, которые распространяются по кровотоку и нарушают клеточный метаболизм, повреждая тем самым многие органы, включая печень и сердце.

Фолиотина (Pholiotina rugosa)

Это довольно невзрачный на вид красно-коричневый гриб, распространенный на северо-западе Тихоокеанского побережья. Из-за схожих конических коричневых шляпок его иногда ошибочно принимают за псилоцибы, или галлюциногенные грибы.

Примерно через 6-24 часа после приема у вас появятся очень неприятные желудочно-кишечные симптомы, которые часто сначала ошибочно принимают за пищевое отравление, за которым быстро последует печеночная недостаточность и, если вам не повезет, смерть.

Паутинник (виды Cortinarius)

Cortinarius rubellus и Cortinarius orellanus содержат микотоксин орелланин, который поражает почки. Действие этого токсина проявляется крайне медленно: симптомы могут появиться только через две недели после приема, и к тому времени уже слишком поздно что-либо предпринять – повреждение почек уже нанесено. Антидота не существует, и основным методом лечения является гемодиализ. Без лечения наступает смерть.

Галерина окаймленная (Galerina marginata)

Она содержит аматоксины, разрушающие печень и почки, и её употребление приводит к серьёзным желудочно-кишечным расстройствам, отказу органов и даже смерти, если не оказать своевременную помощь.

Эти грибы встречаются по всему Северному полушарию и обычно растут небольшими группами на хвойных деревьях или рядом с ними.

Лепиота коричнево-красная (Lepiota brunneoincarnata)

Его безобидный бело-коричневый вид приводит к тому, что его довольно легко спутать с несколькими съедобными видами, например, шампиньонами, что приводит иногда и смертельным отравлениям. Поскольку эти грибы растут на травянистых участках, такие ошибки часто случаются, когда люди собирают их в своих садах.

Растет во многих странах Европы, в том числе и в Украине.

Строчок, или Ложный сморчок (виды Gyromitra)

Он очень похож на ценный и очень вкусный сморчок. Однако, в отличие от настоящего сморчка, ложный сморчок содержит смертельный сюрприз – токсин гиромитрин. При расщеплении в организме гиромитрин превращается в монометилгидразин, токсичное соединение, более известное своим использованием в качестве ракетного топлива. Он воздействует на центральную нервную систему, вызывая множество неприятных неврологических и желудочно-кишечных симптомов, а в тяжелых случаях может привести к смерти.

Мухомор (Amanita muscaria)

Эти грибы содержат несколько различных биологически активных соединений, в том числе как токсичных, так и психоактивных. Симптомы непредсказуемы и могут варьироваться от бреда и галлюцинаций до судорог и комы. Часть риска, связанного с употреблением этих грибов, обусловлена ​​спорадическим и иногда опасным поведением, которое они вызывают.

Свинушка тонкая (Paxillus involutus)

Этот распространенный и ничем не примечательный гриб когда-то считался съедобным после приготовления и широко употреблялся в пищу в Центральной и Восточной Европе до 1940-х годов. Однако в 1944 году было установлено, что именно он стал причиной смерти немецкого миколога Юлиуса Шеффера – единственного известного профессионального миколога, умершего от отравления грибами.

Теперь известно, что эти грибы могут вызывать аутоиммунную реакцию, особенно у людей, употреблявших их в течение длительного времени. Организм атакует собственные красные кровяные клетки, что может привести к почечной недостаточности, острой дыхательной недостаточности и даже смерти.

