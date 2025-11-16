В тропических морях стоит быть осторожным с рыбками.

В морях и океанах скрываются не только красочные коралловые рифы, но и смертельно опасные существа. Издание Discover Wildlife составило список 6 самых ядовитых рыб, представляющих реальную опасность для людей.

Каменная рыба

Эта рыба прекрасно маскируется под камень или кусок коралла, почти не двигается, ожидая добычу. Это ее способ охотиться из засады, но это также означает, что человек может случайно ее задеть. В случае угрозы ее шипы на спине поднимаются и вводят сильный ядовитый секрет. Укус каменной рыбы чрезвычайно болезненный: через несколько минут начинается отек, может развиться некроз, а иногда без своевременной помощи - даже гибель. В целом летальные случаи редки, а первой помощью является погружение в горячую воду (высокая температура разрушает токсины) и введение антитоксина.

Рыба-фугу

Эта рыба имеет репутацию одной из самых опасных при употреблении - в ее внутренних органах и коже накапливается тетродотоксин (TTX), который действует на нервную систему, блокирует нервные импульсы и вызывает паралич, что может привести к удушью. Впрочем, если умелый повар осторожно удалит ядовитые органы, то мясо рыбы вполне безопасно.

Видео дня

Скат

Скаты преимущественно отдыхают на дне, часто закапываясь в песок, и обычно избегают конфликтов. Однако, когда их потревожить - они защищаются ядовитыми шипами на хвосте. Однако это в крайнем случае. А самая первая реакция ската на опасность - это бегство. Поэтому дайверам советуют не приближаться к скатам и не преследовать их.

Крылатка

Несмотря на свою красоту, крылатка - настоящий хищник с десятками шипов, которые могут ввести яд, вызывая сильную боль, а в редких случаях - временный паралич, удушье и тошноту. Эта рыба обычно не атакует людей, но травмы случаются при неосторожном обращении - например, когда ее ловят для аквариума.

Морской дракончик

Эта рыба проводит большую часть жизни вкопанной в песок. Если на нее наступить, ее мелкие, но острые спинные шипы пробивают кожу, и яд вызывает сильный отек, а боль может быть значительной. Чтобы уменьшить токсический эффект, рекомендуется погрузить пораженный участок в очень горячую воду - это разрушает некоторые токсины, но отек может оставаться днями.

Скорпеновые рыбы

Эти рыбы живут на рифах или в прибрежных зонах, часто маскируются среди камней. Их шипы покрыты слизью, содержащей яд. Укус такой рыбы обычно не смертелен, но очень болезненный.

Другие интересные существа на нашей планете

Как писал УНИАН, бородач является одной из самых загадочных птиц в мире. Одной из самых необычных его особенностей является способность питаться костями.

Также мы рассказывали о морском существе, мозг которого распределен по всему телу.

Вас также могут заинтересовать новости: