Роботов научили приобретать навыки через приложения, не дожидаясь обновлений от людей

Как люди в книгах, роботы будут получать знания через приложения.

Роботы начали изучать новые навыки с помощью приложений, а не физических обновлений оборудования людьми, об этом сообщает Іnteresting Еngineering.

В публикации говорится, что компания-разработчик программного обеспечения для робототехники OpenMin запустила новый магазин приложений для гуманоидов и 4-ногих роботов, чтобы они могли овладевать новыми навыками и способностями. Платформа уже работает и со временем планирует разместить тысячи приложений, которые могут расширить возможности роботов.

Магазин приложений построен на OM1, модульной операционной системе OpenMind, которая позволяет разработчикам создавать приложения, содержащие определенные навыки для распространения на нескольких платформах для роботов.

"Компьютеры и телефоны поставляются с операционной системой, которая обеспечивает основные функции, но настоящая магия заключается в возможности для каждого персонализировать телефоны и компьютеры с помощью приложений и программ. Вот так универсальное оборудование оживает и становится вашим телефоном и ноутбуком. Ваш гуманоид ничем не будет отличаться: тысячи программ, каждая из которых представляет навыки от медсестринского дела и математического образования до уборки и безопасности дома, предоставят вам почти неограниченный выбор", – отметил основатель и генеральный директор OpenMind Ян Липхардт.

Текущие приложения охватывают ряд практических и экспериментальных функций, от общения, ухода за пожилыми людьми и домашней безопасности до новых приложений, таких как роботы для селфи. Компания ожидает, что качество и сложность приложений со временем будут расти, подобно тому, как это происходило со смартфонами.

Платформа подчеркивает, что программное обеспечение может развиваться независимо от аппаратного обеспечения, позволяя роботам изучать новые задачи и совершенствоваться со временем.

Липхардт сказал: "Роботам нужен уровень навыков и когнитивных знаний, который развивается быстрее, чем аппаратное обеспечение. App Store – это то, как роботы становятся универсальными платформами, чьи навыки могут меняться со временем, чтобы соответствовать вашим потребностям".

Первоначальный каталог приложений OpenMind включает Omni-Guardian, который превращает робота в компаньона и охранника, способного обнаруживать злоумышленников; Nova, который слушает, видит и двигается, чтобы помогать в выполнении повседневных задач; WALL-E, который отслеживает цифровые активы и социальные ленты; Luckandroll OM1, позволяющий роботам взаимодействовать с людьми и координировать действия с другими роботами; и Guardian, который может следить за пользователем и делать селфи.

Липхардт также отметил, что практические приложения, такие как мытье полов или помощь со стиркой, будут появляться по мере развития возможностей робототехники.

"Этот запуск является значительным шагом к превращению роботов в универсальные, модернизированные машины, способные выполнять различные задачи дома и на рабочих местах", – подытоживают в публикации.

Американская компания OpenAI, известная своим ИИ-чат-ботом ChatGPT, разрабатывает собственную соцсеть с биометрической проверкой пользователей, где вообще не будет ботов.

Одним из ключевых элементов новой социальной сети должна стать биометрическая верификация пользователей через Face ID на iPhone или Orb – фирменные сканеры глаз, которые создает другой стартап Сэма Альтмана. Это должно гарантировать, что каждый аккаунт ведет реальный человек.

На данный момент проект находится на ранней стадии без точных сроков, а одной из главных его фишек должны стать инструменты для создания контента с помощью ИИ, например, возможность генерировать видео, как в приложении Sora.

В Берлине состоялся необычный эксперимент, который наглядно показал, насколько уязвимыми могут быть цифровые навигационные сервисы. Художник Саймон Веккерт сумел обмануть Google Maps, создав фейковую пробку с помощью сразу 99 смартфонов.

Для эксперимента мужчина собрал десятки старых телефонов, запустил на них Google Maps и поместил все устройства в небольшую тележку. Медленно передвигаясь по спокойным улицам города, он заставил алгоритмы сервиса поверить, что по дороге движется плотный поток автомобилей.

Как следствие приложение обозначило участок дороги красным цветом, а водителям начало предлагать альтернативные маршруты объезда, хотя в реальности никакого трафика там не было.

