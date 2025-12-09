Окаменелость размером с воробья была найдена в коллекции Музея природы Шаньдун Тяньюй в Китае.

Ископаемые останки птицы, которая жила примерно 120 миллионов лет назад, помогли понять причину ее гибели. Об этом говорится в статье на сайте Interesting Engineering.

Палеонтологи из Чикагского музея Филда пришли к выводу, что скопление камней, застрявших в горле древней птицы, вероятно, привело к ее удушью. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Palaeontologica Electronica.

Окаменелость размером с воробья была найдена в коллекции Музея природы Шаньдун Тяньюй в Китае. Цзинмай О'Коннор, заместитель куратора отдела ископаемых рептилий в Чикагском музее Филда и ведущий автор исследования, впервые заметил эти окаменелости и "сразу понял, что это новый вид".

Названный Chromeornis funkyi, он имеет общие черты, такие как большие зубы на конце клюва, с более крупным Longipteryx. Существо назвали в честь техно-фанкового дуэта Chromeo, одной из любимых групп О'Коннора.

Окаменелость содержала большую массу из более 800 крошечных камней и глиняных шариков, застрявших в ее пищеводе (горле).

Это открытие было удивительным, поскольку такая находка - масса камней в горле животного - является редкостью в палеонтологических находках.

Расположение и химический состав камней подтвердили, что это были гастролиты (проглоченные камни), которые птица проглотила в течение жизни, а не камни, которые осели вблизи тела после смерти.

Птицы и камни

Многие животные, включая современных кур, глотают камни для пищеварения. Однако О'Коннор отметил, что никаких других ископаемых птиц этой конкретной группы никогда не было найдено с камнями в желудке.

Была проведена компьютерная томография, чтобы определить, является ли это исключением. Анализ подтвердил, что скопление камней в горле птицы точно не было камнями из желудка.

"Мы нашли более 800 крошечных камней в горле этой птицы - намного больше, чем мы ожидали бы от других птиц с желудками. И, исходя из их плотности, некоторые из этих камней даже не были настоящими камнями; они казались больше похожими на крошечные глиняные шарики", - сказал О'Коннор.

"С этими данными мы можем очень четко сказать, что эти камни не были проглочены, чтобы помочь птице измельчить пищу", - добавил он.

Исследователи выработали гипотезу, согласно которой птица была больна, а больные птицы часто демонстрируют необычное поведение, такое как поедание камней. Гипотеза утверждает, что больная птица проглотила чрезмерное количество камней, а затем попыталась от них избавиться. К сожалению, эта масса оказалась слишком большой, застряла в пищеводе и в конце концов привела к удушью.

Значение находки

Необычной эту находку делает то, что ни одно другое ископаемое животное с камнями в горле никогда не было обнаружено.

Более того, находка нового вида является важной, поскольку он принадлежит к энантиорнитинам, самой распространенной группе птиц в меловой период.

Эта группа полностью вымерла после столкновения астероида с Землей 66 миллионов лет назад. В отличие от линии, которая привела к появлению современных птиц.

