Это самое большое количество следов динозавров, когда-либо найденных на одном участке.

Ученые обнаружили рекордное количество окаменелых следов динозавров и следов плавания в национальном парке в центральной Боливии. Об этом пишет Live Science.

Согласно новому исследованию, следы расположены вдоль некогда древней береговой линии, а вдоль других отпечатков в направлении с северо-запада на юго-восток тянется рябь. Большинство следов принадлежат двуногим трёхпалым динозаврам, известным как тероподы, которые жили в конце мелового периода (145-66 миллионов лет назад), но также сохранилось множество следов птиц, отметили ученые в статье, опубликованной в журнале PLOS One.

"Это самое большое количество следов динозавров, когда-либо найденных на одном участке. Помимо того, что здесь сохранилось наибольшее количество следов динозавров в мире, здесь также сохранилось самое большое количество плавательных дорожек", - сообщил соавтор исследования Джереми Макларти, палеонтолог и доцент Юго-Западного адвентистского университета в Техасе.

Отмечается, что в общей сложности Макларти и его коллеги насчитали 16 600 следов теропод и 1378 плавательных следов. Они были обнаружены на стоянке Каррерас-Пампа в Боливии, которая уже была известна, но не была должным образом изучена и задокументирована.

Помпа Каррерас занимает площадь 7485 квадратных метров в Национальном парке Тороторо. Первоначальные работы включали в себя смету мусора с отпечатков динозавров мётлами, очистку стоянки от камней и удаление осадка в местах, где могли быть обнаружены другие следы.

Учёные обнаружили огромное разнообразие форм и размеров следов, что указывает на то, что многие виды тероподовых динозавров бродили вдоль древней береговой линии. Согласно исследованию, на некоторых следах были отпечатки короче 10 сантиметров, что редко встречается в палеонтологической летописи. Исследователи считают, что неясно, были ли эти следы оставлены мелкими видами теропод, такими как целофиз, или молодыми особями более крупных видов.

Интересно, что самые большие следы имели длину более 30 см, и команда предполагает, что они могли быть оставлены тероподами среднего размера, такими как дилофозавр или аллозавр. Крупные тероподы, такие как тираннозавр рекс и гиганотозавр, обычно оставляют следы длиной 40 см.

Чем уникальна находка

Каррерас-Пампа уникальна тем, что следы демонстрируют различные особенности поведения динозавров, такие как ходьба, бег, плавание, подтягивание хвоста и резкие повороты. Макларти сказал:

"Здесь сохранились свидетельства нескольких типов необычайно сохранившихся двигательных функций, и здесь сохранилось одно из самых больших в мире количество следов хвоста динозавра".

По его словам, следы плавания представляют собой прямые или запятые бороздки, рядом с которыми часто находятся одна или две похожие, но более мелкие бороздки. Основная бороздка оставлена тероподами, которые царапали донный осадок средним пальцем ноги, а более мелкие - от остальных пальцев. В отличие от других мест, где сохранились только отдельные следы динозавров, в Каррерас-Пампе сохранились чередующиеся левые и правые следы.

Важно, что обилие отпечатков показывает, что Каррерас-Пампа была доисторической дорогой, а параллельная ориентация некоторых дорожек предполагает, что некоторые динозавры передвигались группами.

Новости об изучении динозавров

Исследование показало, что яйца динозавров были разноцветными, и ученые нашли примеры возрастом 150 миллионов лет. Это был поистине переломный момент для орнитологов, поскольку ранее предполагалось, что разноцветные яйца появились у современных птиц гораздо позже.

