Человечество под угрозой вымирания: ученые озадачили жутким прогнозом

Даже сегодня климатический стресс влияет на здоровье и ресурсы людей.

Новое исследование ученых из Бристольского университета предупреждает о возможном массовом вымирании людей и других млекопитающих из-за экстремальной жары, если миллионы лет в будущем континенты Земли сольются в один суперконтинент под названием Пангея Ультима, пишет Earth.com.

По прогнозам, будущий суперконтинент значительно ухудшит климат: ограниченное влияние океана, более сильное солнечное излучение и повышенный уровень CO2 создадут "тройной удар", который приведет к температурам от 40 до 70°C. В таких условиях люди и млекопитающие не смогут эффективно охлаждать свои тела и выживание станет почти невозможным.

Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, показывает, что только 8-16% суши могут остаться в пределах допустимого для жизни диапазона температур, а засуха и ограниченные источники воды еще больше затрудняют выживание. Ученые отмечают, что даже сегодня уже ощущается негативное влияние повышения температуры на урожай, энергетику и здоровье человека.

Видео дня

"Крайне важно не упускать из виду наш нынешний климатический кризис, который является результатом выбросов парниковых газов человеком", - отметила соавтор исследования доктор Юнис Ло.

Исследователи использовали климатические модели, учитывая движение тектонических плит, вулканическую активность и уровень парниковых газов. Согласно прогнозам, концентрация CO2 может вырасти до более 600 частей на миллион, что значительно ухудшит условия для жизни.

История Земли показывает, что вымирания из-за климатических катастроф уже повторялись: пермско-триасовое, триасово-юрское и мелово-палеогеновое вымирания уничтожили от 50% до 90% видов. Сегодняшние исследования напоминают, что контроль выбросов и адаптация к климатическим изменениям могут предотвратить краткосрочные катастрофы и подготовить планету к будущим испытаниям.

Вас также могут заинтересовать новости: