По их мнению, эпидемия чумы привела к массовому вымиранию населения в этом регионе в эпоху неолита.

Около 5 000 лет назад население Северной Европы пришло в упадок, земледельческие общины каменного века были уничтожены по всему региону. Причина этого бедствия, названного неолитическим упадком, до сих пор остается предметом споров.

Однако, как пишет Reuters, новое исследование, основанное на ДНК, полученной из человеческих костей и зубов, извлеченных из древних погребений в Скандинавии - семи из района в Швеции под названием Фальбигден, одного из прибрежных районов Швеции недалеко от Гетеборга и одного из Дании, - предполагает, что причиной неолитического упадка могли стать болезни, в частности чума.

Человеческие останки были найдены в мегалитических гробницах, построенных из гигантских камней и называемых проходными могилами.

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"Были изучены останки 108 человек - 62 мужчин, 45 женщин и одного неопределенного. Восемнадцать из них - 17 % - были заражены чумой на момент смерти. Исследователи смогли составить семейное древо 38 жителей Фальбигдена в шести поколениях, охватывающих около 120 лет. Двенадцать из них - 32 % - были заражены чумой. Геномные находки показали, что их община пережила три разные волны ранней формы чумы", - пишет Reuters.

Исследователи реконструировали полные геномы различных штаммов бактерии, вызывающей чуму, Yersinia pestis, ответственных за эти волны. Они определили, что последняя из них могла быть более вирулентной, чем остальные, и выявили признаки, указывающие на то, что болезнь могла распространяться от человека к человеку и вызвать эпидемию.

"Мы узнали, что неолитическая чума является предком всех более поздних форм чумы", - говорит генетик из Копенгагенского университета Фредерик Сеерсхольм, ведущий автор исследования

Отмечается, что более поздняя форма этого же патогена вызвала Юстинианову чуму в VI веке нашей эры и Черную смерть в XIV веке, которая опустошила Европу, Северную Африку и Ближний Восток. Поскольку штаммы, циркулировавшие во время неолита, были гораздо более ранними версиями, чума могла вызывать иные симптомы, чем те, которые наблюдались во время эпидемий тысячелетия спустя.

Исследование показало, что чума была многочисленной и широко распространенной на изучаемой территории.

"Такая высокая распространенность чумы указывает на то, что эпидемии чумы сыграли существенную роль в упадке неолита в этом регионе", - сказал генетик из Копенгагенского университета и соавтор исследования Мартин Сикора.

Неолит, или новый каменный век, подразумевает переход к земледелию и одомашниванию животных вместо бродячего образа жизни охотников-собирателей. Неолитический спад населения в Северной Европе произошел примерно с 3300 до 2900 года до нашей эры. К тому времени в таких местах, как Египет и Месопотамия, уже возникли города и сложные цивилизации.

Население Скандинавии и Северо-Западной Европы в конце концов полностью исчезло, а на смену ему пришли люди, которые мигрировали из степного региона, охватывающего часть современной Украины. Они являются предками современных северных европейцев.

"До сих пор предлагалось множество сценариев, которые могли бы объяснить упадок неолита: война или простая конкуренция со степным населением, которое стало преобладать после упадка неолита; сельскохозяйственный кризис, приведший к повсеместному голоду; различные болезни, включая чуму", - говорит Сирсхольм. "Проблема заключалась в том, что до этого был идентифицирован только один геном чумы, и было неизвестно, способна ли эта болезнь распространяться в популяции людей".

Ранее в Австрии обнаружили тысячелетнюю реликвию из слоновой кости, украшенную по христианским мотивам.

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