Эксперты рассказали, какими были похоронные обряды славян до принятия христианства и как они изменились после крещения Руси.

До крещения Руси у наших предков-славян существовали свои традиции погребения. Они отражали тогдашнее мировоззрение и представления о жизни и смерти. Как хоронили на Руси до принятия христианства, каких обрядов придерживались и как эти традиции изменились с приходом христианства, УНИАН расспросил у историков.

Как хоронили людей в старину - обычаи до принятия христианства

Как рассказала в комментарии УНИАН, кандидат исторических наук, археолог, старший научный сотрудник отдела археологии раннего железного века Института археологии НАН Украины Эвелина Кравченко, Киевская Русь как государство вообще-то сформировалась с принятием христианства в 988 году. "Это такой феномен Киевской Руси - государство появилось не после того, как окружающие племена объединились по общественному договору, а происходил процесс консолидации земель вокруг Киева", - рассказывает эксперт.

Собственно, по ее словам, государственные институты начали формироваться при правлении князя Святослава и его матери княгини Ольги из династии Рюриковичей (они правили Киевской Русью с 944 по 972 год). Но централизация и признание государства и правящей династии за его пределами происходило именно с принятием христианства. "То есть, правильнее будет говорить о том, как хоронили население или племена Среднего Поднепровья до принятия христианства", - объясняет Эвелина Кравченко.

До крещения Руси умерших местных жителей - славян - сжигали, а пепел пересыпали в небольшие горшки - урны. Их потом хоронили, чаще всего, без инвентаря. Рюриковичи, которые пришли на нашу землю вместе со своим войском, начали править Киевом и причастны к формированию Киевской Руси, - это были варяги, скандинавы. Поскольку варяги поклонялись скандинавским богам, то их тела не сжигали, а хоронили в курганных могильниках.

На нашей территории обнаружено несколько таких захоронений - одно из самых больших и известных - это курганный некрополь в селе Шестовица Черниговской области. Там раскопаны подкурганные воинские захоронения с атрибутами, свойственными варягам, населению Скандинавского полуостора. В частности, это молоты Тора, оружие, конский доспех. Такой же могильник был в дохристианские времена в Киеве на Старокиевской горе. Считается, что в этом могильнике хоронили знать, в Х веке туда переместился княжеский двор, а после крещения Руси на этой горе построили Десятинную церковь,

- рассказывает эксперт.

Такие погребальные обычаи примерно в конце X века до принятия христианства были свойственны населению территории, которая вошла в состав Киевской Руси.

Если обратиться к еще более ранним эпохам - бронзовому и железному веку - то можно узнать, что тогда у местного населения бытовали собственные погребальные обряды, можно встретить и похороненных лицом вниз. Причину, почему людей хоронили лицом вниз, ученая объясняет так: "Чаще всего так хоронили тех, кого боялись - людей, которых считали ведьмами, упырями или характерниками. Их не просто клали лицом вниз, но и прижимали камнями. Подобный обряд существовал не только на нашей территории, но и в других уголках мира: людей, которых обвиняли в колдовстве или другом зле, прижимали в могиле, чтобы они не встали и не вернулись обратно. Такие захоронения встречаются крайне редко".

Как хоронили в старину людей на Руси после крещения - какие обычаи дошли до наших времен

По словам Эвелины Кравченко, после принятия христианства похоронные обычаи изменились - людей перестали сжигать, а начали хоронить в традиционных для нас деревянных гробах. В гроб обычно не клали инвентарь (сопроводительные вещи), человека могли положить в гроб с нательным крестиком - металлическим, деревянным или янтарным.

Процесс перехода от дохристианских похоронных обычаев к христианским растянулся на несколько веков - он продолжался вплоть до XII века.

Одним из древних христианских обычаев погребения, который дошел и до нас, хотя его и придерживаются не всегда, является традиция хоронить на третий день."Предполагаю, что причина, почему раньше людей хоронили на третий день, связана именно с христианской традицией - обряд погребения осуществляет церковь, и ее канонами установлено, на какой день происходят похороны, - пояснила в комментарии УНИАН старший научный сотрудник отдела этнологии современности в Институте народоведения НАН Украины, кандидат исторических наук Леся Горошко-Погорецкая. - Сейчас так чаще всего и делают".

Среди народных верований есть и еще одно - говорят, что до похорон покойника нельзя оставлять одного. По словам эксперта, точно неизвестно, что на Руси традиционно покойного не оставляли самого до погребения. Но действительно есть такая давняя украинская традиция - к покойному приходят люди, сидят возле него, в комнате, где лежит покойный, могут читать Псалтырь.

Почему надо сидеть с покойником?

Считается, что возле покойного нужно быть, потому что его душа еще дома и нуждается в защите от воздействия нечистой силы. По поверьям, умерший в доме является мостиком между миром живых и мертвых, и именно через него в этот мир может попасть что-то опасное с того света",

- рассказывает этнолог.

Именно поэтому, по словам ученого, в доме должен постоянно гореть свет и нельзя допускать, чтобы гасли свечи.

