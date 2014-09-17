В Японии изобрели аккумулятор, который работает на воде (видео)

Японская компания Furukawa Battery создала электрический аккумулятор, который работает с использованием простой воды, сообщает ИТАР-ТАСС.

От аккумулятора, который назвали Mg Box, можно заряжать смартфоны и наладонники. Согласно заявлению компании, новинка появится в продаже в середине декабря. Стоимость одного аккумулятора составит примерно 10 тыс. иен (93 доллара по текущему курсу).

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Для полноценной работы устройства в него достаточно залить два литра воды - причем вода может быть как пресная, так и морская. Аккумулятор способен генерировать электроэнергию в течение пяти дней - за этот промежуток времени можно будет полностью зарядить телефон около 30 раз.

В разработке японских специалистов задействована система, основанная на взаимодействии магния, воды и кислорода, при котором вырабатывается электроэнергия. В компании уверены, что их разработка будет наиболее полезна в условиях стихийного бедствия.