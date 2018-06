Ученые нашли способ справиться с миграционным кризисом с помощью гормона

Ингаляции окситоцином и следование принятым в обществе нормам способны снизить нетерпимость к иммигрантам, утверждают ученые. Авторы исследования, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Science, изучили, как "гормон доверия" влияет на готовность европейцев жертвовать деньги беженцам, передает N+1.

Группа европейских и американских ученых изучила, как окситоцин может помочь в решении европейского «кризиса беженцев» и связанного с ним развития ксенофобского поведения в отношении представителей других рас и культур.

Ученые провели опрос на предмет отношения к беженцам, а также эксперимент, в ходе которого просили 76 белых европейцев пожертвовать виртуальную сумму до 50 евро (участник мог пожертвовать всю сумму или только часть, оставив все остальные «деньги» себе) человеку, изображенному на экране компьютера (люди были представлены как беженцы из других стран или соотечественники участников эксперимента, немцы). Ученые выяснили, что участники эксперимента готовы были отдать до 30 процентов всех своих средств, причем пожертвования в пользу беженцев были на 19 процентов выше.

Затем ученые повторили эксперимент на 107 мужчинах, половине из которых был введен окситоцин в виде спрея в слизистую носа, а половине — плацебо. Исследователи проследили, как ингаляция окситоцином повлияла на готовность участников эксперимента жертвовать деньги. Они выяснили, что окситоцин влияет на готовность людей отдавать деньги нуждающимся (пожертвования возросли в среднем на 2 евро), однако только у тех людей, которые в опросе сообщили о своем нормальном отношении и отсутствию страха в отношении беженцев.

В последнем эксперименте исследователи изучили, могут ли социальные нормы, принятые в обществе, повлиять на готовность людей отдавать деньги нуждающимся. Они повторили эксперимент с ингаляцией окситоцина, предварительно сообщив испытуемым о том, сколько денег принято жертвовать в их группе участников. Ученые выяснили, что прислушивание к социальным нормам (вместе с ингаляциями окситоцином) эффективнее всего повышает готовность людей оказывать финансовую помощь беженцам. Люди, изначальное толерантные к беженцам, стали жертвовать на 70 процентов больше денег, а те, кто им не доверял, — на 55 процентов больше.

Окситоцин, также известный как «гормон доверия» или «молекула социальных связей», — это пептидный гормон и нейропептид гипоталамуса, который отвечает за построение отношений и укреплении социальных связей (в частности, он выделяется у матерей во время родов и помогает в процессе кормления и образования материнского инстинкта). Отсутствие гена, содержащего рецептор окситоцина, называют причиной антисоциального поведения при аутизме, а введение окситоцина через слизистую оболочку носа часто используется в исследованиях социального поведения.