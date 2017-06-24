Лидеры ЕС договорились усилить сотрудничество со странами, откуда прибывают беженцы

На саммите ЕС, который состоялся 22-23 июня, главы государств и правительств стран-членов объединения договорились об усилении внешних границ Евросоюза, передает Deutsche Welle.

Для решения кризиса беженцев ЕС намерен усилить сотрудничество со странами происхождения и транзита беженцев для преодоления экономических и социальных причин миграции, говорится в коммюнике Европейского Совета, опубликованном в пятницу, 23 июня.

Речь идет об усилении операций по поиску и спасению мигрантов, а также противодействии контрабанде людей и сотрудничеству с транзитными для беженцев странами. Вопрос средиземноморского пути вызывает особое беспокойство у лидеров ЕС из-за многочисленных жертв.

"ЕС и государства-члены должны восстановить контроль для предотвращения ухудшения гуманитарного кризиса", - отмечается в документе.

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"Ключевым компонентом подхода ЕС является тренировка и предоставление оборудования береговой охране Ливии, и это должно быть ускорено", - говорится в выводах.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что вопрос нелегальной миграции - долгосрочный вызов для интеграционного объединения и требует общего ответа.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский союз не достиг прогресса в распределении беженцев среди стран-членов по квотному принципу.