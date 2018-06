Ученые назвали экзопланеты, на спутниках которых может быть жизнь

Ученые из Технологического университета Суинберна и Университета Южного Квинсленда (Австралия) назвали восемь экзопланет, на спутниках которых может существовать жизнь и которые пригодны для изучения спектрографом ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations), передает eso.org В своей работе ученые, основываясь на данных каталога CELESTA (Catalog of Earth-like Exoplanet Survey Targets), искали экзопланеты, которые могут иметь пригодные для жизни спутники.

Читайте такжеУченые открыли гигантскую планету из "пенопласта"Все эти экзопланеты расположены в зоне потенциальной обитаемости своего светила и являются газовыми гигантами, как Юпитер или Сатурн. Существование лун вблизи них не доказано, ученые отобрали те небесные тела, которые в качестве спутников могут иметь находящиеся на стабильных орбитах землеподобные каменистые объекты.

Например, одна из таких систем находится у звезды HD 43197 в созвездии Большой пес на расстоянии 183 световых лет от Земли, по размерам и массе данное светило сравнимо с Солнцем. Вокруг HD 43197 на расстоянии около астрономической единицы с периодом около года вращается экзопланета HD 43197 b, которая в 1,7 раза легче Юпитера. Оставшиеся семь звезд — HD 87883, HD 164604, HD 156279, HD 285507, HD 80606, HD 162020 и HD 63454.