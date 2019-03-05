цей матеріал доступний українською

Первый израильский лунный зонд прислал снимок Земли (фото)

15:55, 05 марта 2019
Наука и IT
119 0
"Берешит" сфотографировал Землю по дороге на Луну / Twitter - Israel To The Moon

Читайте такжеNASA хочет привлечь Украину к проектам по исследованию Луны — посольство

Об этом сообщается в Twitter израильской некоммерческой компании SpaceIL, которая проводит лунную миссию. Отмечается, что на снимке отчетливо видна Австралия.

Зонд еще не достиг поверхности Луны, фотография была сделана на «селфи-камеру» аппарата в ходе полета.

Напомним, 22 февраля «Берешит» был успешно выведен в космос ракетой Falcon 9 компании SpaceX.

Аппарат стал не только первым израильским луноходом, но и первой в истории человечества полностью частно профинансированной лунной миссией.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #космос#Земля#Израиль#Луна