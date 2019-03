Первый израильский лунный зонд прислал снимок Земли (фото)

Первый израильский лунный зонд "Берешит" (Beresheet) сфотографировал Землю с расстояния в более чем 37 тысяч километров.

Об этом сообщается в Twitter израильской некоммерческой компании SpaceIL, которая проводит лунную миссию. Отмечается, что на снимке отчетливо видна Австралия.

Зонд еще не достиг поверхности Луны, фотография была сделана на «селфи-камеру» аппарата в ходе полета.

Напомним, 22 февраля «Берешит» был успешно выведен в космос ракетой Falcon 9 компании SpaceX.

At a distance of 37,600 km from Earth, #Beresheet’s selfie camera took a picture of #Earth. Australia can be clearly seen! This photo was taken during a slow spin of the #spacecraft & for the first time see the flag 🇮🇱 & text, "am yisrael chai." #IsraelToTheMoon#SpaceILpic.twitter.com/ELFZsaShXg