SpaceX запустила в космос первый в истории частный лунный зонд (фото, видео)
Компания SpaceX Илона Маска провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал.
Ракета-носитель запустила в космос индонезийский коммуникационный спутник Nusantara Satu, экспериментальный спутник ВВС США S5 и первый в истории частный лунный зонд, израильский аппарат "Берешит" (книга Бытия), пишет "Радио Свобода".
"Берешит" — первый израильский лунный аппарат, и первый лунный зонд, отправленный к спутнику Земли на частные деньги. Создатели зонда собрали около 50 миллионов долларов от венчурных фондов и меценатов, чтобы построить аппарат и отправить его на спутник Земли.
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Зонд оборудован приборами для измерения магнитного поля Луны, лазерными уголковыми отражателями и цифровой капсулой времени, содержащей данные об израильской культуре.
По планам создателей, "Берешит" должен прилуниться в районе Моря Ясности в апреле 2019 года. После посадки на лунную поверхность модуль еще раз включит двигатели и переместится на дистанцию не менее 500 метров от места касания — такое требование содержалось в конкурсе на производство частного лунохода, в котором участвовали создатели зонда.
В случае успеха миссии, Израильский аппарат станет представителем четвёртого в мире государства (после СССР, США и Китая), сумевшим сесть на поверхность Луны.
The SSL built Nusantara Satu satellite was encapsulated in Falcon 9’s fairing last week and is go for launch pic.twitter.com/m3YevKkg01— SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2019 г.
Also inside Falcon 9’s fairing is SpaceIL’s lunar spacecraft pic.twitter.com/uKk9c4cDnH— SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2019 г.
Successful deployment of the SpaceIL lunar lander confirmed, starting the spacecraft’s two-month voyage to the Moon pic.twitter.com/iMlVYJHef3— SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2019 г.
Напомним, в январе впервые в истории китайский аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны.