SpaceX запустила в космос первый в истории частный лунный зонд (фото, видео)

Зонд оборудован приборами для измерения магнитного поля Луны.

Компания SpaceX Илона Маска провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал.

Ракета-носитель запустила в космос индонезийский коммуникационный спутник ​Nusantara Satu, экспериментальный спутник ВВС США S5 и первый в истории частный лунный зонд, израильский аппарат "Берешит" (книга Бытия), пишет "Радио Свобода".

"Берешит" — первый израильский лунный аппарат, и первый лунный зонд, отправленный к спутнику Земли на частные деньги. Создатели зонда собрали около 50 миллионов долларов от венчурных фондов и меценатов, чтобы построить аппарат и отправить его на спутник Земли.

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Зонд оборудован приборами для измерения магнитного поля Луны, лазерными уголковыми отражателями и цифровой капсулой времени, содержащей данные об израильской культуре.

По планам создателей, "Берешит" должен прилуниться в районе Моря Ясности в апреле 2019 года. После посадки на лунную поверхность модуль еще раз включит двигатели и переместится на дистанцию не менее 500 метров от места касания — такое требование содержалось в конкурсе на производство частного лунохода, в котором участвовали создатели зонда.

В случае успеха миссии, Израильский аппарат станет представителем четвёртого в мире государства (после СССР, США и Китая), сумевшим сесть на поверхность Луны.

The SSL built Nusantara Satu satellite was encapsulated in Falcon 9’s fairing last week and is go for launch pic.twitter.com/m3YevKkg01 — SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2019 г.

Also inside Falcon 9’s fairing is SpaceIL’s lunar spacecraft pic.twitter.com/uKk9c4cDnH — SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2019 г.

Successful deployment of the SpaceIL lunar lander confirmed, starting the spacecraft’s two-month voyage to the Moon pic.twitter.com/iMlVYJHef3 — SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2019 г.

Напомним, в январе впервые в истории китайский аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны.