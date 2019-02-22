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SpaceX запустила в космос первый в истории частный лунный зонд (фото, видео)

10:17, 22 февраля 2019
Наука и IT
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Falcon 9 вывела на орбиту лунный зонд и спутник / фото twitter.com/SpaceX

Ракета-носитель запустила в космос индонезийский коммуникационный спутник ​Nusantara Satu, экспериментальный спутник ВВС США S5 и первый в истории частный лунный зонд, израильский аппарат "Берешит" (книга Бытия), пишет "Радио Свобода".

"Берешит" — первый израильский лунный аппарат, и первый лунный зонд, отправленный к спутнику Земли на частные деньги. Создатели зонда собрали около 50 миллионов долларов от венчурных фондов и меценатов, чтобы построить аппарат и отправить его на спутник Земли.

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Зонд оборудован приборами для измерения магнитного поля Луны, лазерными уголковыми отражателями и цифровой капсулой времени, содержащей данные об израильской культуре.

По планам создателей, "Берешит" должен прилуниться в районе Моря Ясности в апреле 2019 года. После посадки на лунную поверхность модуль еще раз включит двигатели и переместится на дистанцию не менее 500 метров от места касания — такое требование содержалось в конкурсе на производство частного лунохода, в котором участвовали создатели зонда.

В случае успеха миссии, Израильский аппарат станет представителем четвёртого в мире государства (после СССР, США и Китая), сумевшим сесть на поверхность Луны.

Напомним, в январе впервые в истории китайский аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны.

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Теги: #SpaceX#Луна