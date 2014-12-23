Правительственная служба кибербезопасности приглашает на работу хакеров за 2750-4000 гривень

Об этом сообщается на сайте службы.

"Исходя из того, что основными направлениями деятельности подразделения являются реагирования на инциденты информационной безопасности, а также оценка состояния защищенности государственных информационных ресурсов и систем (тестирование на проникновение, оценка уязвимостей, аудит информационной безопасности), именно из набора функциональных обязанностей и вытекает потребность в конкретных навыках и практических умениях кандидата", - говорится в сообщении.

Читайте такжеТурчинов поручил правительству создать национальную ОС и антивирусЧастности, к таким навыкам относятся: углубленное знание операционных систем (*nix, BSD, Windows), углубленное знание стека протоколов TCP/IP, принципов информационного обмена (адресация, маршрутизация и т.д.) и функционирования компьютерных сетей, навыки в программировании (C/C++/C#, Java, Javascript, ASM, PHP), написание скриптов (Python, BASH, Perl), опыт создания вредоносных программ в учебных целях, навыки обратной разработки (reverse-engineering), умение пользоваться программами: OllyDbg, IDA, опыт в исследовании функционала вредоносного программного обеспечения.

Заработная плата в зависимости от стажа варьируется от 2750 до 4000 гривень.